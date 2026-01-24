Festa di San Sebastiano a Siracusa: oggi a Porta Marina “l’incontro” con la Madonna delle Lacrime

Entrano nel vivo gli ultimi due giorni delle celebrazioni in onore di San Sebastiano, dopo le intense giornate di partecipazione e preghiera che hanno coinvolto la comunità cittadina. Un cammino spirituale che si arricchisce di momenti di forte valore simbolico e religioso, tra celebrazioni eucaristiche, presenze istituzionali e appuntamenti di profonda devozione.

La giornata di giovedì è stata segnata dalla solenne celebrazione eucaristica delle ore 18, presieduta da monsignor Sebastiano Amenta, vicario generale dell’Arcidiocesi di Siracusa, e concelebrata dal parroco della Cattedrale, monsignor Salvatore Marino. Alla funzione hanno preso parte numerose confraternite e associazioni religiose della città, tra cui la Deputazione della Cappella di Santa Lucia, la Confraternita dell’Immacolata, la Confraternita dell’Addolorata, la Confraternita del Santissimo Crocifisso e l’Associazione Santa Lucia al Sepolcro, in un clima di intensa comunione e partecipazione.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì, un ulteriore momento di raccoglimento è stato offerto dalla celebrazione eucaristica presieduta da don Massimo Di Natale, parroco della Parrocchia di San Tommaso Apostolo al Pantheon. Alla funzione hanno partecipato l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Siracusa – e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, a testimonianza del legame tra fede, tradizione e presenza civile.

Ora l’attenzione è rivolta alle fasi conclusive delle celebrazioni. Oggi pomeriggio, alle 17.30, nella Cappella di San Sebastiano a Porta Marina, è in programma l’accoglienza del reliquiario della Madonna delle Lacrime, uno dei momenti più attesi e significativi. Seguirà una breve processione verso Piazza Duomo, con arrivo alla chiesa di Santa Lucia alla Badia, durante la quale verrà recitato il Santo Rosario per la pace. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Vincenzo Candido.

A chiudere la giornata, il concerto degli Armonici di Aretusa, che suggellerà un percorso intenso di fede, preghiera e partecipazione comunitaria, confermando il forte legame tra spiritualità, tradizione e vita culturale della città.