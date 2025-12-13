Festa di Santa Lucia a Siracusa, la Patrona è entrata nella chiesa in Borgata

Alle 21 il Simulacro di Santa Lucia è entrato nella Basilica-Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, dove fra Daniele Cugnata, parroco della Basilica, ha presieduto la Santa Messa.

La giornata si è aperta alle 8 con la Santa Messa presieduta da monsignor Salvatore Marino, parroco della Cattedrale. Alle 10:30, la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Baldassare Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Alle 15:30 la solenne processione delle reliquie e del simulacro della Patrona dalla Cattedrale fino alla Basilica di Santa Lucia al Sepolcro.

Una giornata piena di emozioni, dal momento commemorativo dei Caduti in mare all’altezza di Porta Marina ma anche durante la sosta in via Agatocle, vicino all’Oratorio di via degli Orti (quest’ultima novità assoluta del 2025).

La città oggi, ancora una volta, è diventata un’unica comunità: tra la folla, le luci, i ricordi d’infanzia, gli incontri casuali in piazza, parenti e amici che si ritrovano sotto lo stesso cielo.

Perché Santa Lucia, a Siracusa, non è solo fede e feste. È casa e identità. È storia. È senso di insieme.

“Sarausana jè”