Festa di Santa Lucia a Siracusa: l’abbraccio della folla in piazza Duomo. L’arcivescovo: “operare sempre per il bene comune”

Una grande festa, un grande abbraccio, una grande fede ha travolto piazza Duomo, oggi pomeriggio durante l’uscita del simulacro di Santa Lucia dalla Cattedrale di Siracusa. In anticipo rispetto al solito, alle 15.24, il simulacro e le reliquie della Santa sono usciti dalla Cattedrale (oggetto di lavori e quindi con tanto di impalcatura), accolti dall’emozionante grido “Sarausana je”, segno di fede e identità siracusana, e da uno scrosciante applauso. Così, la Santa Patrona è stata accolta da una folla di fedeli tra commozione e gioia. All’uscita del Simulacro, l’arcivescovo Francesco Lomanto ha rivolto il tradizionale discorso alla città, che qui riportiamo per intero.

“un anno fa il compianto Papa Francesco ‒ a cui nella preghiera di suffragio va la nostra affettuosa gratitudine ‒ in occasione della traslazione temporanea del Corpo di Santa Lucia a Siracusa, ha scritto una lettera particolarmente significativa alla nostra Chiesa, con la quale raccomandava di stare accanto a Santa Lucia, di stringerci attorno a lei per stare dalla parte della luce, di rimanere nella luce, sebbene questo espone anche noi al martirio. Chi sceglie la luce ‒ e decide di rimanere nella luce che è Gesù ‒ dice di no al buio del peccato, dice di no al compromesso del malaffare, dice di no all’oscurità della violenza e alla tenebra del male in ogni sua forma. Chi invece ‒ come Santa Lucia ‒ sta nella luce di Gesù non svende mai la propria dignità di figlio di Dio, operando sempre e comunque per il bene comune, mettendo con coraggio al primo posto il bene degli altri.

Per rimanere nella luce vera, dobbiamo fare nostro il segreto che ha illuminato la vita di Santa Lucia e l’ha sostenuta nelle prove del martirio. Come San Paolo, anche Santa Lucia ‒ al termine della sua esistenza ‒ ha potuto dire con fierezza «fidem servavi», «ho conservato la fede» in Gesù morto e risorto.

Carissimi fratelli e sorelle, come Santa Lucia anche noi abbiamo ricevuto la buona notizia del Vangelo, ma non basta. Dobbiamo imparare a vivere i tre momenti della fede.

Il primo momento della fede è l’accoglienza dell’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo morto e risorto. Santa Lucia ha accolto l’insegnamento del Vangelo trasmesso dalla Chiesa e non ha mai ceduto alle lusinghe del paganesimo, mantenendo salda la sua fede in Gesù, senza mai conformarsi alle false dottrine del mondo. San Paolo diceva che se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede.

Il secondo momento della fede consiste nel vivere alla presenza di Cristo, facendo di Lui il centro unificante, stabile e perenne della vita, delle scelte e delle azioni. Non basta conoscere il catechismo a memoria, se poi non permettiamo a Dio di vivere nel quotidiano della nostra esistenza. Papa Leone XIV ci esorta: «Non limitatevi alla sola conoscenza teorica, ma vivete la vostra fede in modo concreto, sperimentando l’amore di Dio nella vostra vita quotidiana» (Leone XIV, La forza del Vangelo, 28). Solo se Dio vive in noi, le nostre opere potranno essere luminose e splendenti come quelle di Santa Lucia che come San Paolo ha potuto affermare: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”.

Il terzo momento della fede è credere insieme, vivere la fede in Gesù come Chiesa, come comunità cristiana che crede e spera nel Signore. Questa è la maturità della fede: crediamo insieme in Gesù, lo testimoniamo in un mondo che sta precipitando di nuovo nell’abisso del paganesimo. Rimaniamo uniti e ancorati nella fede di Gesù, per affrontare insieme le nuove sfide della storia, seminando il seme della Parola di Dio, affinché germoglino i frutti dell’amore di Dio.

Mentre ci possiamo vantare di aver ricevuto l’annuncio del Vangelo da San Marciano, primo vescovo di Siracusa, inviato da San Pietro, di essere stati visitati dall’apostolo Paolo, di avere come Patrona la gloriosa Santa Lucia, di aver ricevuto il segno inesauribile delle Lacrime della Madonna, oggi abbiamo il dovere di accogliere, vivere e seminare insieme la fede in Gesù, affinché trionfi la luce di Cristo che vince le tenebre del male.

Santa Lucia, nostra sorella nella fede, ha lasciato la testimonianza splendida del suo amore a Gesù, che costituisce un tesoro prezioso per la nostra Chiesa e per la nostra Città. E noi non dobbiamo e non vogliamo disperderlo, anzi dobbiamo farlo crescere e diffondere sempre più.

Sia la nostra festa l’impegno di vivere con Santa Lucia l’amore e la fede in Gesù”.