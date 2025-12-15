Festa di Santa Lucia a Siracusa, processione veloce e soste a rischio? La deputazione rassicura: “non ci sono modifiche nel programma”

Non ci sarà alcuna modifica rispetto al programma ufficiale diffuso nei giorni scorsi per la festa di Santa Lucia. A chiarirlo è la Deputazione della Cappella di Santa Lucia, intervenuta dopo le polemiche nate in seguito alla processione, giudicata da alcuni “troppo veloce” per via dei tempi ridotti.

Subito dopo la celebrazione, la questione era stata sollevata da Luigi Cavarra, portatore della Santa e consigliere comunale, che aveva puntato sui tempi accelerati della processione e ha dichiarato: “Per l’Ottava potrebbe saltare la sosta al Santuario e all’ospedale. Io sono pronto a lasciare per protesta”.

Una presa di posizione che aveva acceso il dibattito tra fedeli e cittadini, preoccupati per il rispetto della tradizione. La replica della Deputazione è però netta: il programma resta invariato e non sono previste modifiche. Questo significa che entrambe le soste, al Santuario e all’ospedale, rimangono confermate.

Di seguito il programma di Sabato 20 Dicembre:

Alle 15 parte la Processione delle Reliquie e del Simulacro di Santa Lucia per le vie: Ragusa, piazza della Vittoria, (è prevista una breve sosta innanzi ingresso del Santuario della Madonna delle Lacrime per la preghiera), via Mauceri, via Testaferrata (è prevista una breve sosta davanti l’Ospedale per la preghiera degli ammalati) per poi percorrere Corso Gelone (dove ai devoti portatori si alterneranno i devoti Vigili del Fuoco), via Catania e Corso Umberto I (dove verrà eseguito il tradizionale spettacolo pirotecnico), piazza Pancali, corso Matteotti, via Roma, piazza Minerva e piazza Duomo dove l’ingresso in Cattedrale sarà animato dalla “Corale di Santa Lucia” diretta dal M° Cristiano Celesia e dalla M° Marinella Strano