Festa di Santa Lucia a Siracusa: origini, tradizioni e celebrazioni in Italia dal Sud al Nord

Ad anticipare di qualche giorno il periodo natalizio, tornano le celebrazioni dedicate alla festa di Santa Lucia, una delle tradizioni più radicate e amate in Italia. Il 13 dicembre, considerato popolarmente il “giorno più corto che ci sia”, migliaia di famiglie celebrano la Santa della luce, particolarmente attesa dai bambini che ricevono dolci e piccoli doni.

Le origini di Santa Lucia

Santa Lucia nacque a Siracusa tra il 280 e il 290 d.C. e fu martirizzata il 13 dicembre del 304, durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano. Le sue spoglie oggi sono custodite a Venezia, ma il principale luogo di culto rimane la città aretusea.

Venerata sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa, Lucia è anche considerata protettrice della vista grazie all’etimologia del suo nome latino, Lux (luce). Il suo culto si è dunque intrecciato con l’idea simbolica del ritorno alla luce nei mesi più bui dell’anno.

La storia della Santa

Figlia di una famiglia benestante, Lucia perse presto il padre e fu promessa in sposa a un patrizio. La malattia improvvisa della madre Eutichia la spinse a compiere un pellegrinaggio al sepolcro di Sant’Agata, dove ebbe una visione profetica: la guarigione della madre e il suo futuro come Patrona di Siracusa.

Dopo il miracolo, Lucia decise di abbracciare completamente la fede cristiana, distribuendo le sue ricchezze ai più poveri e annullando il matrimonio. Il gesto provocò la vendetta del promesso sposo, che la denunciò come cristiana. Arrestata, processata e torturata, Lucia resistette miracolosamente a ogni supplizio fino alla decapitazione.

Perché è la protettrice della vista

Molte raffigurazioni mostrano Santa Lucia con un piatto su cui sono poggiati i suoi occhi. Secondo una tradizione popolare, la giovane li avrebbe strappati per testimoniare la sua fede incrollabile, recuperando poi miracolosamente la vista. Da qui deriva il suo forte legame con ciechi, oculisti e chi soffre di problemi visivi.

Le celebrazioni in Italia

A Siracusa, città natale della Santa, il 13 dicembre, il simulacro di Santa Lucia percorre in processione le vie della città, accompagnato da migliaia di fedeli.

In Sicilia vige anche una regola gastronomica molto conosciuta: il 13 dicembre niente pane e pasta, ma solo legumi e grani. Una tradizione che ricorda la fine della carestia del 1763, quando alcune navi cariche di grano giunsero miracolosamente al porto proprio nel giorno di Santa Lucia.

La festa è molto radicata anche nel Nord Italia: nelle province di Verona, Brescia, Vicenza, Mantova e in alcune zone del Trentino, la notte tra il 12 e il 13 dicembre i bambini lasciano latte e biscotti alla Santa, ricevendo in cambio doni e dolcetti.