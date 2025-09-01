Festa ed emozioni all’Einaudi di Siracusa: in pensione la preside Celesti e i docenti Greco, Maiori, Bisicchia e Impelluso

Emozioni, ricordi e tanta commozione alla festa di pensionamento dell’Istituto Einaudi. Quest’anno l’intera comunità scolastica ha salutato figure storiche che hanno lasciato un segno indelebile nella vita della scuola: la dirigente scolastica Teresella Celesti, con 42 anni di servizio e ben 59 vissuti tra i banchi, e i docenti Mariuccia Greco, Pino Maiori, Maria Rita Bisicchia e Salvo Impelluso.

La professoressa Mariuccia Greco, docente di matematica e per otto anni prima collaboratrice e vice preside, è stata ricordata per le straordinarie capacità organizzative e per la disponibilità verso colleghi e personale ATA. Diplomata proprio all’Einaudi, ha dedicato la sua carriera alla scuola che l’aveva formata, diventando un punto di riferimento insostituibile.





Applausi e riconoscimenti anche per il professor Pino Maiori, storico insegnante di scienze motorie, stimato per il rapporto diretto e amichevole con gli studenti, che lo chiamavano affettuosamente “Pino”. Nel corso degli anni è stato un vero “talent scout”, scoprendo e accompagnando giovani atleti che hanno raggiunto importanti traguardi sportivi.

Ventidue anni di insegnamento all’Einaudi per la professoressa Maria Rita Bisicchia, docente di italiano, ricordata come una figura garbata, sempre disponibile e attenta alla crescita dei suoi alunni, educati con rigore ma anche con affetto e sensibilità.

Infine il professor Salvo Impelluso, docente di matematica e ingegnere, apprezzato per la professionalità e la dedizione, che ha sempre messo al centro gli studenti e la missione educativa, senza mai perdere di vista il valore formativo dell’insegnamento.

Una festa che si è trasformata in un momento di gratitudine e celebrazione: l’Einaudi saluta così persone che hanno rappresentato un pezzo importante della sua storia, riconoscendone la forte personalità, l’empatia, la capacità di ascolto e l’impegno costante per la crescita della scuola.