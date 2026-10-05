Festa provinciale dell’Unità del PD a Siracusa dal 9 all’11 ottobre

Politica · PD SIRACUSA

Si svolgerà a I Villini, a Siracusa, dal 9 all’11 ottobre 2026, la Festa provinciale dell’Unità promossa dalla Federazione del Partito Democratico di Siracusa. Tre giornate di confronto politico, approfondimento, cultura e musica, con un programma articolato che mette al centro la città, la legalità, la tutela del territorio, il lavoro, la transizione ecologica, le aree interne, il campo largo e le principali sfide nazionali e internazionali. Numerosi gli ospiti e i rappresentanti politici, istituzionali, del mondo accademico, sindacale e associativo che si alterneranno nel corso della kermesse.

Si inizia venerdì 9 ottobre, dalle 16.30 alle 17, con l’apertura della tre giorni con i saluti e l’introduzione ai lavori della giornata della Segreteria cittadina PD Siracusa, del Gruppo consiliare e della Presidenza dell’Assemblea cittadina. Interverranno: Matilde Di Giovanni, Massimo Milazzo, Angelo Greco, Sara Zappulla e Riccardo Gionfriddo.

Alle 17 spazio al dibattito “Quartieri, accessibilità, cultura, qualità della vita e sicurezza a Sira-cusa”, coordinato da Arianna Ambrogio e Igor Previtera, con Salvo Adorno, Roberto Alosi, Renata Giunta, Angelo Greco, Bruno Marziano, Francesco Sgarlata e Sara Zappulla.

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Alle 18.30 il confronto “Legalità motore di crescita”, con Maria Olivella Rizza, ricercatrice di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, Alessio Lo Giudice, ordinario di filosofia del diritto e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, Giovanni Giuca, Fabio Moschella e Clelia Celesti. Conclude Massimo Milazzo.

Dalle 20 alle 22.30 spazio alla musica dal vivo con Tikenea.

Sabato 10 ottobre si apre alle 16 con l’incontro con Annalisa Corrado, della segrete-ria nazionale PD, in occasione della presentazione del libro “Il mio ambiente” di Peppe Patti. Intervengono Stefanie Brancaforte, Giusy Genovese e Peppe Patti. Modera Francesco Nania.

Alle 17 il dibattito “Tutela del territorio e sviluppo economico. Il libero consorzio di Si-racusa: dal parco degli Iblei alle aree interne”, moderato da Claudia Saccà. Intervengono Giuseppe Stefio, consigliere provinciale PD e Sindaco di Carlentini, Gianpaolo Miceli, segretario provinciale CNA, Antonio Di Santo, presidente della Comunità del Parco Nazionale d’Abruzzo, e Marco Mastriani di FederParchi. Conclude Marco Niccolai, responsabile nazionale Aree interne PD.

Alle 18.30 il confronto “Quattro anni di Governo Schifani: le proposte dell’opposizione”: Tiziano Spada, deputato regionale PD, dialoga con Giovanni Burtone e Michele Catan-zaro, deputati regionali PD, e Carlo Gilistro, deputato regionale M5S. Alle 19.30 incontro con Alessandro Alfieri, della segreteria nazionale PD intervistato da Simona Rossitto (Sole 24 ore) e Orazio Scalorino. Alle 20.30 Laura Boldrini e Arturo Scotto discuteranno delle nuove sfide geopolitiche da Cuba alla Palestina e all’Iran. Modera Laura Valvo. Dalle 21.30 alle 22.30 chiusura della seconda giornata con Lorenzo Giannì acoustic duo e i Pazzi del Riformatorio.

Domenica 11 ottobre, alle 16, il dibattito “Dove nasci conta: la sfida dei GD siciliani”, coordinato da El Haidji Diop. Intervengono Marco Greco, Francesco Schiavone, Luigi Nicolosi, segretario GD Federazione di Catania, e Luigi Varisano, vicesegretario GD Fede-razione di Enna.

Alle 17 l’iniziativa delle Democratiche, in collegamento con Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, sul tema “Lo sguardo delle don-ne sulle città: per una nuova visione di sviluppo del Paese”. Coordina Luciana Formica, introduce Lilia Cannarella; intervengono Cristina Stuto, Roberto De Benedictis, Francesco Giunta e Viviana Cannizzo.

Alle 18 il confronto “Imprese, lavoro, ambiente: la transizione ecologica e il lavoro”, coordinato da Davide Bruno. Intervengono Alfio Mannino, Franco Nardi (CGIL), Gian Pie-ro Reale, Umberto Di Giovanni, Giovanni Migliore (CISL) e Ninetta Siragusa (UIL). Mode-ra Marina De Michele. Alle 19 il dibattito “Un programma di azione per il campo largo”, coordinato da Glenda Raiti, con Nello Di Pasquale, Piergiorgio Gerratana, Giancarlo Garozzo, Cleo Li Calzi, Filippo Scerra, Seby Zappulla e Michele Mangiafico.

Alle 20.15 la chiusura politica della Festa. Introducono Matilde Di Giovanni, segretaria cittadina del PD, Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale PD, e Cleo Li Calzi, presi-dente regionale PD. Modera Marco Saccà. Intervengono Anthony Barbagallo, segretario regionale PD, e Peppe Provenzano, segretaria nazionale PD.

Dalle 21.30 alle 23.30 la Festa si conclude con la musica dei Pink Monkey Bird Band.

La Festa provinciale dell’Unità di Siracusa sarà quindi un grande spazio aperto di partecipazione e confronto, nel segno dello slogan “Costruire l’alternativa”: tre giorni per met-tere insieme persone, comunità e idee e discutere, dal territorio alle grandi questioni na-zionali e internazionali, le proposte per il futuro.