Feste Archimedee 2026, “ReConnect”: Ortigia diventa il laboratorio dei talenti e delle nuove generazioni

“ReConnect” è molto più del titolo dell’edizione 2026 delle Feste Archimedee: è il filo conduttore di una manifestazione che, dal 2 al 4 luglio, trasformerà Ortigia in un luogo di incontro tra giovani, cultura, scienza e creatività. Inserito dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana tra i grandi eventi di richiamo turistico e promosso dal Comune di Siracusa, il festival coinvolgerà oltre mille tra bambini, ragazzi e giovani in un percorso che attraverserà piazze, cortili, monumenti e spazi culturali del centro storico, facendo del talento e della partecipazione i protagonisti di un grande laboratorio urbano dedicato alle nuove generazioni.

Ideata dal pediatra Carlo Gilistro e organizzata dall’Associazione Le Interferenze APS, con la direzione artistica di Edda Cancelliere, la manifestazione conferma la propria vocazione di spazio dedicato all’incontro tra arte, scienza, innovazione e cittadinanza attiva. Il tema “ReConnect” richiama infatti la necessità di ricostruire connessioni tra persone, territorio e conoscenza, valorizzando il ruolo dei giovani nella vita culturale e sociale della comunità.

“Ringrazierò per sempre immensamente Carlo Gilistro – sottolinea Edda Cancelliere – per l’eredità che ci ha lasciato, per la forza visionaria di questa idea e per l’impegno e la passione che ha profuso per tantissimi anni. Le Feste Archimedee continueranno a connettere tutti i giovani, le famiglie e il mondo dell’infanzia per la costruzione continua di un mondo migliore. Le Feste Archimedee sono una rete viva di relazioni, talenti ed energie creative – aggiunge infine Edda Cancelliere –. Vogliamo offrire ai giovani uno spazio in cui possano esprimersi e ritrovare una connessione autentica con sé stessi, con gli altri e con il territorio”

L’ispirazione resta quella del genio di Archimede, figura simbolo della capacità di unire intuizione, ricerca e scoperta. Non è un caso che la manifestazione si apra il 2 luglio dal Ponte Umbertino e dalla Statua di Archimede con “Il richiamo di Archimede”, la performance diffusa ideata da Ottavio Cannizzaro che coinvolgerà giovani danzatori e performer provenienti da diverse scuole del territorio. Da lì il festival si svilupperà lungo un percorso che attraverserà Piazza Duomo, Piazza Archimede, Piazza Minerva, il Tempio di Apollo, l’Antico Mercato, l’Ipogeo e numerosi altri luoghi simbolo di Ortigia.

Tra gli appuntamenti inaugurali anche “Archimede. La partita della conoscenza”, gli scacchi viventi in Piazza Duomo curati da Alessandra Servito con l’ASD Paolo Boi e l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice, mentre l’Antico Mercato ospiterà per tutta la durata della manifestazione le attività di Ortigia Comics & Games, coordinate da Sergio Linares, insieme ai laboratori del Centro A.R.S. Formazione e agli spazi dedicati al gioco educativo e alla creatività.

Uno dei fulcri dell’edizione 2026 sarà Piazza Minerva, dove il progetto “Sotto la Luna di Archimede” riunirà laboratori scientifici, artistici e letterari. Tra questi “Ritratti di poesia”, con Lina Maria Ugolini, Anna Al Contrario e Riccardo Privitera; “Cucire il vento”, guidato da Andrea Mascherucci e Carla Iencarelli; e “Archimede dal III secolo a.C. al III millennio”, percorso curato dalla dottoressa Cinzia Vittorio con il Tecnoparco Museo di Archimede.

Grande spazio sarà riservato anche al mondo della scuola. Il Liceo Corbino, il Liceo Einaudi, il Liceo Artistico e l’ITAS Gagini, l’Istituto Rizza-Insolera, il Liceo Gargallo e numerosi altri istituti saranno protagonisti con laboratori, installazioni, attività scientifiche e performance, confermando il ruolo centrale dell’educazione all’interno del progetto culturale delle Feste Archimedee.

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani ad alto potenziale e alla dimensione internazionale della manifestazione. Il 3 luglio, al Siracusa International Institute, si terrà l’incontro “Scienza, creatività e talento. Un viaggio tra progettazione e innovazione”, promosso nell’ambito del programma Erasmus+, con la partecipazione di Mari Castro, presidente dell’Asociación Genius Gifted di Siviglia, Daniel Castro, Giancarlo Bellina, Diego Alfò e Carlos García Galán, in collegamento dalla NASA. Un appuntamento che conferma la volontà delle Feste Archimedee di creare ponti tra Siracusa e le più avanzate esperienze educative europee.

Sul fronte artistico sono previsti concerti, spettacoli teatrali, performance urbane e momenti di sperimentazione creativa. Tra gli appuntamenti più attesi figurano “Archimede. La luce nella curva del mondo”, spettacolo diretto da Ottavio Cannizzaro con musiche di Vittore Savoini, coreografie di Melania Liotta, costumi di Monica Covato e scenografie di Luciano Trovò, e “Le dimore del mito”, proposta dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico che porterà il teatro nei luoghi monumentali di Ortigia.

Accanto agli spettacoli troveranno spazio la musica dei giovani talenti del Liceo Musicale Gargallo e del Conservatorio Bellini di Catania sotto la consulenza musicale di Mirella Furnari, le attività di Ortigia Comics & Games coordinate da Sergio Linares, i laboratori creativi del Centro A.R.S. Formazione, i progetti UNICEF, le iniziative dedicate al benessere psicofisico e gli incontri di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare promossi da Anna Corso per l’associazione Zora ETS.

La serata conclusiva del 4 luglio, in Piazza delle Poste, sarà affidata allo spettacolo “Siracusa. Il tempo della luce”, diretto da Ottavio Cannizzaro, con le coreografie di Kristian Cellini e la partecipazione di giovani artisti provenienti dalle diverse sezioni del festival. Il gran finale delle Feste Archimedee ReConnect, nato nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Province X Giovani. Insieme per il benessere e il protagonismo dele nuove generazioni”, promosso dalla Provincia di Siracusa, vedrà l’eccezionale presenza di Alfio Russo accompagnato dal Maestro Antonio Canino, impreziosita dai movimenti scenici curati dal coreografo Giorgio Napolitano. A guidare il pubblico durante la serata e a scandire i momenti più emozionanti sul palco sarà la conduzione a due voci affidata a Ottavio Cannizzaro e Federica Guglielmino, siglando una tre giorni di pura energia e condivisione.

“Vogliamo sostenere il protagonismo delle nuove generazioni attraverso il teatro, la musica, la danza e i linguaggi contemporanei – afferma Ottavio Cannizzaro, giovane direttore artistico della sezione Spettacolo – perché i ragazzi possano essere parte attiva di un percorso culturale capace di generare partecipazione, visione e futuro”

Le Feste Archimedee si confermano così un’esperienza unica nel panorama nazionale, capace di mettere in rete scuole, associazioni, istituzioni e operatori culturali attorno a un progetto che considera i giovani non semplici spettatori, ma autentici protagonisti della costruzione culturale del territorio.

“Abbiamo coinvolto i giovani in ogni ambito, da quello creativo a quello organizzativo, con una attestazione di entusiasmo e passione che coinvolge anche noi senior”, afferma Maria José Occhipinti

In fondo è proprio questa la lezione di Archimede che il festival continua a raccogliere e rilanciare: la conoscenza cresce quando viene condivisa. Per tre giorni Ortigia tornerà così a essere il luogo in cui il genio della città incontra l’energia delle nuove generazioni, trasformando il patrimonio culturale in una concreta opportunità di crescita, partecipazione e futuro.