Feste Archimedee a Siracusa, Ortigia diventa luogo di incontro: cambia la mobilità

In occasione delle Feste Archimedee, dalle 15 di domani (2 luglio) e fino alle 6 di domenica (5 luglio), nel parcheggio di riva della Posta e nella bretella di collegamento con riva Nazario Sauro sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione obbligatoria dei mezzi. Lo prevede un’ordinanza del settore Mobilità e trasporti.

Inoltre, il programma della manifestazione prevede, a partire delle 18 di domani, che si tenga un corteo da corso Umberto a piazza Duomo percorrendo corso Matteotti, via Roma e via Minerva. Al passaggio delle sfilata, lungo il tragitto sarà in vigore il divieto di transito. La Polizia municipale è autorizzata a modificare la circolazione se ce ne fosse la necessità.

“ReConnect” è il titolo dell’edizione 2026 delle Feste Archimedee e anche il filo conduttore di una manifestazione che, dal 2 al 4 luglio, trasformerà Ortigia in un luogo di incontro tra giovani, cultura, scienza e creatività. Inserito dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana tra i grandi eventi di richiamo turistico e promosso dal Comune di Siracusa, il festival coinvolgerà oltre mille tra bambini, ragazzi e giovani in un percorso che attraverserà piazze, cortili, monumenti e spazi culturali del centro storico, facendo del talento e della partecipazione i protagonisti di un grande laboratorio urbano dedicato alle nuove generazioni.

Ideata dal pediatra Carlo Gilistro e organizzata dall’Associazione Le Interferenze APS, con la direzione artistica di Edda Cancelliere, la manifestazione conferma la propria vocazione di spazio dedicato all’incontro tra arte, scienza, innovazione e cittadinanza attiva. Il tema “ReConnect” richiama infatti la necessità di ricostruire connessioni tra persone, territorio e conoscenza, valorizzando il ruolo dei giovani nella vita culturale e sociale della comunità.