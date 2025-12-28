Feste di Natale, Melilli e Villasmundo ripartono con i Presepi Viventi

Il Natale di Melilli, la Terrazza degli Iblei, entra nel vivo. L’attenzione si sposta oggi sui Presepi Viventi: dalla tradizionale rappresentazione nel chiostro del Convento dei Frati Minori Cappuccini nel centro storico ibleo di Melilli, che verrà replicato nel mese di gennaio nei giorni 1, 4 e 6, offrendo ulteriori occasioni di visita e partecipazione alla suggestiva Sughereta di Villasmundo che, a partire da oggi e con repliche previste per il 1° e il 6 gennaio, dalle 17, ospiterà la quinta edizione del Presepe Vivente, una delle rappresentazioni più affascinanti del territorio per ambientazione naturale e intensità evocativa.

Mattinata dedicata ai bambini sia a Piazza Risorgimento a Villasmundo con artisti di strada e Babbo Natale in Vespa Natalina che nel Centro Storico di Melilli con la “Christmas City”, dalle 10 aprirà il villaggio natalizio a misura di famiglia allestito in Piazza San Sebastiano.

Tante le attrazioni: dalla pista di ghiaccio ai giri sul trenino panoramico e sul sidecar, il motoveicolo a tre ruote che sta riscuotendo grande successo. A completare l’esperienza, il giro in pony, i gonfiabili a tema, l’animazione di Babbo Natale, i mercatini artigianali e un’ampia proposta gastronomica disponibile durante l’intera giornata nell’area food riscaldata.

Christmas City rappresenta inoltre il punto di partenza ideale per esplorare il territorio grazie al supporto di guide che accompagnano i visitatori lungo le “Vie Iblee di Natale”: un percorso di illuminazione artistica che conduce ai principali luoghi d’interesse, dal Museo delle Moto d’Epoca alla Mostra d’Arte “Maestri del ’900” al Museo dei Fondi Storici, fino ai Presepi Monumentali della Basilica di San Sebastiano, alle ceramiche calatine della Chiesa Madre San Nicolò Vescovo e a “U Presepi i Sant’Antonio”, con lo scenario unico della Pirrera – Cava del Barocco ed il “Candlelight Christmas Concert” di “Cantieri Sonori” formazione con Giulia Immè, Salvo Adorno e Luigi Zimmitti, alle ore 20.00 in Chiesa Madre di “San Nicolò Vescovo”, Piazza Duomo.