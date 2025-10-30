Festeggiati i 10 anni e l’apertura del nuovo anno sociale del Lions Club Siracusa Archimede

Una partecipata e solenne cerimonia ha suggellato l’apertura del decimo anno sociale 2025-2026 del Club Lions Siracusa Archimede, nella quale sono stati conferiti due Melvin Jones e si è effettuata l’investitura di due nuovi soci. Nella serata si è svolta anche la cerimonia di assegnazione del Premio Archimede, che il Club conferisce ogni anno ad una personalità, che si sia distinta nel campo culturale e sociale. Inoltre, si è tenuta la formalizzazione dell’accordo di collaborazione tra il Club Siracusa Archimede e l’Associazione Fildis di Siracusa. Hanno inviato un indirizzo di saluto il governatore del Distretto 108 Yb Sicilia, Diego Taviano, ed il past governatore Mario Palmisciano.

Hanno presenziato il past governatore del Distretto Lions 108 Yb Sicilia e direttore del Centro Studi Edoardo Grasso, Franco Cirillo, il Presidente della VII Circoscrizione, Fabio Gaudioso, il presidente della Zona 18, Giovanbattista Aloi, la delegata del governatore per l’Archivio Storico di Noto Corrado Coletta e madrina del Club, Maria Concetta La Rosa Sallicano, i presidenti dei Clubs Siracusa Host e Noto Città del Barocco. E’ stato conferito nella serata, svoltasi giorni fa, presso l’Hotel Alfeo, il massimo riconoscimento dal Lions International a chi ha dimostrato, con il proprio impegno ed il proprio servizio, d’incarnare i valori del fondatore, Melvin Jones. A ricevere un tale attestato, segno tangibile della gratitudine del Club per il contributo offerto al servizio, alla comunità, alla solidarietà ed alla crescita del Club, i soci fondatori che, con il loro entusiasmo, la loro dedizione ed il loro esempio, hanno saputo ispirare tutti gli altri, il past presidente Giovanni Girmena ed il presidente Tony Gulino.

Girmena si è così espresso: “Il mio compito di volontariato è iniziato quando sono uscito dal servizio 10 anni fa e, da quel momento, ho fondato anche io il Club. Questo riconoscimento lo condivido con il primo presidente e con quanti mi hanno preceduto. Ringrazio tutto il Club per avere deciso di attribuire a me questo premio; è importante perché in questo io c’ho creduto, mi sono sempre battuto perché il Club potesse andare avanti e raggiungere obiettivi sempre maggiori; anche nei momenti di difficoltà, mi sono sempre speso. Questo Premio, che viene attribuito ad un Club per le attività umanitarie, che afferiscono alla nostra Fondazione internazionale che, come tutti sanno, è la più importante al mondo, è quindi un riconoscimento che eleva il Club. Questo riconoscimento noi abbiamo potuto averlo grazie all’impegno di tutti i soci. Quindi io simbolicamente lo condivido con tutti loro.”

Si è proceduto poi all’investitura di due nuovi soci, Loredana Salerno e Leandro Palermo, i loro sponsors sono stati Giovanni Girmena ed Alfio Cimino. Si è proceduto all’assegnazione della seconda edizione del Premio Lions Archimede ad Alfio Cimino. Quest’anno è stato attribuito ad Alfio Cimino, in quanto a Siracusa si è speso per un progetto encomiabile: assistere nel migliore dei modi gli anziani. E’ primario nell’unità operativa di Geriatria dell’Ospedale Umberto primo, ma, ha ricoperto anche dei ruoli a livello regionale e nazionale nell’ambito delle società scientifiche, che attendono proprio a questa specialità. C’è un impegno civile per il dr. Cimino, è una persona che a Siracusa ha riscosso consensi sempre e dovunque perché incarna il vero senso della solidarietà e l’essere a disposizione delle persone meno fortunate. Non c’è un momento in cui non si sia fatto ricorso al dr. Cimino e lui non si sia prodigato per poter risolvere i problemi delle persone, l’ha fatto con abnegazione e con grande impegno. Difficile trovare un medico che, dalla mattina alla sera, sia sempre presente in ospedale, facendo la guardia giorno e notte pur ricoprendo un importante incarico. La consolidata competenza nel campo della Medicina Interna e della Geriatria fa del dr. Cimino un punto di riferimento nella cura e nel miglioramento della qualità della vita degli anziani, della dignità della persona, settore che sta acquisendo una centralità sempre maggiore nelle politiche sanitarie a livello nazionale ed internazionale, nella formazione dei giovani medici e nella promozione della ricerca scientifica. Sempre in prima linea per la tutela della salute di tutti.

Questo Premio era stato posticipato, perché era stato stabilito durante la presidenza di Gianni Girmena, ora past presidente. Ha portato un saluto al Club ed il dono di una targa la madrina, Maria Concetta La Rosa Sallicano, delegata per l’Archivio Storico Distrettuale Corrado Coletta di Noto. Ha Preso la parola il past governatore Cirillo, spiegando di essere molto legato ai vari presidenti, che si sono succeduti dal 2016 al 2025, in questi gloriosi 10 anni. Ha parlato di un decennio propositivo e costruttivo e ha ribadito che la Sallicano è madrina di allora, ma, anche, di oggi. E’ stato stretto poi un patto di collaborazione tra il Club Siracusa e l’Associazione Fildis, in quanto condividono principi comuni di servizio alla comunità con promozione culturale, solidarietà e crescita civile. Ritengono utile collaborare su progetti di interesse condiviso. Nella serata, con la firma del protocollo d’intesa, si impegnano a sviluppare la collaborazione stabile per la realizzazione di attività culturali, sociali, solidali e formative, finalizzate alla crescita del territorio ed al rafforzamento di valori condivisi. Il presidente di Siracusa Archimede, Tony Gulino, e la presidente della Fildis Siracusa, Irene Gionfriddo, hanno firmato il protocollo, formalizzando l’accordo.

Il percorso condiviso sui valori comuni e su progetti concreti è l’auspicio che entrambe le associazioni godano di un cammino ricco di risultati e soddisfazioni. Prende la parola il presidente di Siracusa Archimede per la relazione programmatica: “Siamo arrivati al decimo anno di storia del nostro Club e ringrazio preliminarmente tutte le autorità lionistiche che, oggi, hanno voluto regalarci il piacere della loro presenza. Ringrazio in particolare il socio onorario e fondatore del nostro Club, Franco Cirillo, se il Club esiste, è merito dell’iniziativa di Franco, quindi, oggi, che è il nostro decennale, lo accogliamo con grande riconoscenza. Ringrazio, per la sua graditissima presenza, la Sallicano, è stata una presenza sempre costante e discreta durante tutta la vita del nostro sodalizio e che ringrazio ancora per l’affettuoso pensiero, che ha avuto per noi. Consentitemi anche di citare un altro caro amico del nostro Club, Giuseppe Vaccaro, anche lui nostra guida. Per l’auspicio e l’occasione del decennale, corre l’obbligo di compiere un excursus storico del Club. Era il 31 maggio del 2016, quando il Siracusa Archimede veniva omologato e la fine di luglio dello stesso anno, quando i fondatori sottoscrivemmo la charter a Palazzo Vermexio. Abbiamo attraversato periodi entusiasmanti di grande servizio lionistico, periodi grigi ed anche neri. Questo dobbiamo dirlo, 10 anni fa, abbiamo iniziato con umiltà e voglia di fare il nostro cammino e, pian piano, siamo cresciuti e diventati veri protagonisti. Abbiamo lavorato per intensificare la partecipazione di tutti i soci e per far sì che quelli, che non partecipavano alla vita del Club, trovassero il coraggio di dimettersi e soprattutto abbiamo affermato che vi dovesse essere una partecipazione più attiva di tutti i soci. Da soli non si va da nessuna parte, insieme si possono fare grandi cose. E così insieme riusciamo a fare grandi cose. Dico soltanto che sono in programmazione attività che svolgeremo insieme a partners di grande spessore e di grande presenza sul nostro territorio”.

Il presidente di Zona Aloi si è così espresso: “Questa sera è una festa cioè il vostro Club così giovane compie 10 anni. Devo dire che oggi siete un Club maturo, siamo partiti in piena collaborazione in maniera eccezionale, su sollecitazione della Circoscrizione, di altre Circoscrizioni e del Distretto stesso. Con i suggerimenti del nostro governatore, Diego Taviano, faremo grandi iniziative con sobrietà. Io ti ringrazio perché sei stato un ottimo supporto, sei stato sempre operativo, sei stato sempre presente in diverse attività. Antonio è un ottimo elemento, che io conosco anche in ambiti professionali e, con piacere, posso dire anche di condividere con lui tante cose. In questi 10 anni il vostro Club ha avuto tantissime personalità veramente di qualità e di spessore, che hanno fatto grande il lionismo”.

Prende la parola Gaudioso, presidente della VII Circoscrizione: “Interfacciarsi, rapportarsi con un prossimo qualificato come voi è importante. Io ricevo da voi molto di più di quello che riesco a dare. Noi non siamo un’Associazione monotematica cioè non è che tocchiamo solo un argomento, siamo un’associazione umanitaria, possiamo fare di tutto, parlare di tutto purché siano argomenti di interesse pubblico purché non si tocchino interessi politici o religiosi. Quando noi veniamo a conoscenza di qualche problema verso il quale i nostri concittadini sono sensibili, noi abbiamo il dovere di affrontarlo, trovando magari anche delle buone soluzioni. Sfruttando tutte le risorse umane, le competenze specialistiche, che abbiamo all’interno dei nostri Clubs ed anche fuori, anche con l’appoggio della Zona o della Circoscrizione, possiamo fare moltissimo, ma, sempre usando la concordia”.

Ha concluso la serata Franco Cirillo, past governatore: “Il Lions Club Archimede è stato il primo e quello che ha realizzato più attività per raccogliere dei fondi da destinare al Patriarcato latino di Gerusalemme. La storia del Lions Club Archimede, in occasione del decennale, va narrata. Ho pensato di fondarlo dopo una sollecitazione ricevuta, ho iniziando da quei soci, che si erano dimessi dall’area geografica, capendo le loro ragioni. Ecco li ho sollecitati ad offrire il loro contributo, è stato questo il punto di forza per poter attirare nuovi soci, quello di essere più pragmatici, meno cerimoniali e soprattutto più pratici. Vi dico che la solidarietà sta nel segnalare delle criticità alle autorità competenti affinché possano farle superare, altro aspetto è quello della sussidiarietà. Noi siamo nelle condizioni, attraverso le professionalità che esprimiamo all’interno di ciascun Club, di poter affiancare la pubblica amministrazione e poter dare degli indirizzi adeguati per quanto riguarda le scelte future ed il sostegno ai più bisognosi. Ecco su questo noi ci dobbiamo battere”. E’ stato creato il logo del decennale del Club, utilizzando quello storico del Club, grazie a Samuele, il figlio del segretario del Club, che ha aiutato a realizzarlo e verrà utilizzato per tutto l’anno. E’ stata creata anche una scatola di paste di mandorla di una buonissima marca, che è stata infine donata alle autorità lionistiche come cadeaux.