Festival Capodieci a Siracusa: quattro giorni dedicati alla storia e agli antichi monumenti

Siracusa rende omaggio a una delle figure più importanti della sua storia culturale con il Festival Capodieci, in programma dal 12 al 15 marzo 2026. Quattro giorni di appuntamenti tra convegni, teatro, workshop, visite guidate e attività nella natura per riscoprire l’opera e il pensiero del canonico Giuseppe Maria Capodieci, autore de Gli Antichi Monumenti di Siracusa.

L’iniziativa, dal titolo “Nello studio del Canonico – Gli antichi Monumenti di Siracusa”, coinvolgerà studiosi, studenti e cittadini con eventi distribuiti tra il Palazzo Arcivescovile, l’ISSR San Metodio e la Riserva naturale del Fiume Ciane e Saline.

Il festival si aprirà giovedì 12 marzo alle ore 18 nel Salone San Zosimo del Palazzo Arcivescovile, con un convegno di studi introdotto dal direttore della Biblioteca Arcivescovile Alagoniana, don Helenio Schettini. Durante l’incontro verranno approfonditi la figura e l’opera di Capodieci, con interventi di Paolo Dinaro, Claudia Giordano, Loredana Pitruzzello e Fausto Migneco, che analizzeranno i contenuti e le illustrazioni dell’opera Gli Antichi Monumenti di Siracusa, oltre al lavoro di restauro dei volumi manoscritti.

La giornata di venerdì 13 marzo sarà dedicata in particolare agli studenti. Dalle ore 9, sempre al Palazzo Arcivescovile, sono previste visite guidate alla Biblioteca Arcivescovile Alagoniana e ai suoi tesori, insieme a un workshop sulla tecnica dell’acquarello realizzato in collaborazione con studenti e docenti dell’I.I.S.S. A. Gagini. Nel pomeriggio, alle 17, un nuovo laboratorio si terrà all’ISSR San Metodio, nell’ambito delle attività di Siracusa città educativa.

Il programma proseguirà sabato 14 marzo alle ore 19, quando il Salone San Zosimo ospiterà lo spettacolo teatrale “Il Custode delle pietre. Giuseppe Maria Capodieci”. Sul palco l’attore Pierantonio Savo Valente, accompagnato al flauto traverso da Giorgio Lo Cirio. Lo spettacolo, con regia e testi di Giuseppe Messina e musiche originali di Andrea Passanisi, sarà arricchito da scenografie realizzate con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Gagini.

Il festival si concluderà domenica 15 marzo alle ore 9 con un tour all’aperto dedicato alle fonti d’acqua nella Riserva naturale del Fiume Ciane e Saline, con partenza dall’Agriturismo Villa dei Papiri. L’escursione, curata da Marco Mastriani, avrà una durata di circa tre ore e mezza e offrirà ai partecipanti l’occasione di scoprire uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del territorio siracusano.