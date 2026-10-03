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Festival del Cabaret a Priolo, stasera Casisa, Dovì, Porcaro e Ponte

di Giulio Perotti ·
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Il festival del Cabaret a Priolo

Dopo il grande successo dei tre appuntamenti musicali dei giorni scorsi, Matia Bazar, Serena Brancale e Ricchi e Poveri, il programma degli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale per onorare il Santo Patrono di Priolo Gargallo, Angelo Custode, prosegue con il Festival del Cabaret.

Stasera, sabato 3 ottobre, alle ore 21.00, presso Largo dell’Autonomia Comunale, in piazza arriva la comicità dei grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

La manifestazione vedrà la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, tra cui Claudio Casisa, Manlio Dovì, Rosalia Porcaro ed Ernesto Maria Ponte.

A condurre la serata sarà Alessandra Dantona, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra battute, personaggi e momenti di puro intrattenimento.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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