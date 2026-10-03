Festival del Cabaret a Priolo, stasera Casisa, Dovì, Porcaro e Ponte

Dopo il grande successo dei tre appuntamenti musicali dei giorni scorsi, Matia Bazar, Serena Brancale e Ricchi e Poveri, il programma degli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale per onorare il Santo Patrono di Priolo Gargallo, Angelo Custode, prosegue con il Festival del Cabaret.
Stasera, sabato 3 ottobre, alle ore 21.00, presso Largo dell’Autonomia Comunale, in piazza arriva la comicità dei grandi protagonisti dello spettacolo italiano.
La manifestazione vedrà la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, tra cui Claudio Casisa, Manlio Dovì, Rosalia Porcaro ed Ernesto Maria Ponte.
A condurre la serata sarà Alessandra Dantona, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra battute, personaggi e momenti di puro intrattenimento.