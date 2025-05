Feudo Maccari: i vini dall’anima barocca della famiglia Moretti

Nozze d’argento per Feudo Maccari. Ha compiuto ormai 25 anni una delle cantine storiche della Val di Noto.

L’amore per la Sicilia da parte della famiglia Moretti Cuseri, già proprietari di tenute prestigiose in Toscana, tra le quali Tenuta Sette Ponti, Orma o Poggio al Lupo, arrivò durante un viaggio in barca, come ha raccontato ai nostri microfoni Antonio Moretti Cuseri. “Fui attratto dalle zone di Marzameni e della riserva di Vendicari. Tornai quasi subito per prendere contatti e acquistare delle terre”.

Feudo Maccari fu una delle principali cantine a ridare un’identità e un futuro al Nero d’Avola ma anche al Grillo. “Contrariamente a quello che mi consigliavano, ha proseguito Antonio Moretti Cuseri, abbiamo intrapreso l’esperienza della coltivazione del Grillo che ci sta dando delle grandi soddisfazioni. Si presta molto a essere affinato”.

La siccità è una grande preoccupazione per tutti i coltivatori. Feudo Maccari ha però terreni molto freschi, contrastando così il calo di rese generali in tutta l’isola.