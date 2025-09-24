Fiamme Oro Siracusa, il primo ottobre open day nella palestra della “Martoglio”

Mercoledì primo ottobre 2025 dalle 17.30 nella palestra “A. Montinaro” dell’Istituto Martoglio di via Monsignor Caracciolo 2 a Siracusa si terrà il primo Open Day della palestra Fiamme Oro della sezione giovanile di pugilato. Un appuntamento fortemente voluto dal Questore Roberto Pellicone e dedicato ai ragazzi tra i 7 ed i 18 anni che vogliono avvicinarsi ai valori ed ai principi della Polizia di Stato anche attraverso lo Sport.

Durante l’open day i giovani atleti ed i maestri Diego Caldarella e Graziano Cappuccio mostreranno quanto è entusiasmante fare sport insieme sotto l’insegna del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ed avendo presenti i valori di lealtà e rispetto che sono connaturati alla nostra essenza e che trovano nello sport un volano per i nostri ragazzi.

Nel corso del pomeriggio oltre alle dimostrazioni sul ring i genitori potranno avere indicazioni sui giorni di allenamento e le modalità di iscrizione ai corsi 2025-2026. Per…”Esserci Sempre” anche attraverso lo Sport che può e deve essere nella nostra realtà uno straordinario strumento di integrazione, condivisione e affermazione della legalità.