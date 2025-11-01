Fiera dei Morti a Siracusa: “Un evento che appartiene a tutta la città”

Il Consigliere Comunale Matteo Melfi, promotore della “Fiera dei Morti”, esprime soddisfazione per l’eccezionale affluenza di pubblico ed operatori del settore e gratitudine per l’impegno di tutte le parti coinvolte. “Questa Fiera è un successo che appartiene a tutta la città – dice Melfi -. Desidero ringraziare sentitamente il Sindaco Francesco Italia per la fiducia e il Vicesindaco Edy Bandiera, che ha voluto fortemente, insieme a me, questa manifestazione. Il nostro obiettivo è celebrare la tradizione arricchendo Siracusa.”

Il consigliere comunale, nel ringraziare tutti gli uffici comunali che, per competenza, si sono spesi per organizzare l’evento, estende i ringraziamenti a chi garantisce la sicurezza e la fruibilità dell’evento: “Un ringraziamento speciale va alla Protezione Civile e ai Vigili Urbani, che oggi e domani saranno sul posto per permetterci di svolgere la manifestazione nel migliore dei modi possibili.“

Riconoscendo l’inevitabile impatto di un evento di tale portata, Melfi ribadisce le scuse: “Siamo consapevoli che l’arrivo di pullman organizzati da tutta la Sicilia, attesi in questi giorni, possa generare piccoli disagi viari. Ci scusiamo in anticipo per questo, ma è la conseguenza di un successo voluto. Come accade per grandi eventi come l’Ottobrata, Zafferana o Bronte, la grande affluenza porta con sé queste sfide logistiche. Ci impegniamo a migliorare ogni aspetto per le prossime edizioni.”

L’auspicio è che il grande richiamo della Fiera dei Morti, che in soli due anni è diventata un’attrazione regionale, continui a portare lustro alla città.