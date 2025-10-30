Fiera dei morti e traffico bloccato, Midolo (Fdi): “Siracusa nel caos, la città non può più permettersi errori”

“La collocazione della Fiera dei Morti nel centro urbano rappresenta l’ennesimo errore di un’amministrazione senza visione. L’evento ha paralizzato la città per giorni, aggravando una situazione di mobilità già insostenibile”. Così in una nota Francesco Midolo, dirigente di Fratelli d’Italia Siracusa ed ex assessore alla viabilità.

“Da mesi Siracusa vive nel caos: strade congestionate, cantieri mal gestiti, scelte improvvisate e assenza totale di programmazione. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti — lavoratori, studenti e famiglie costretti a muoversi in una città che non funziona. Ancora più grave, ambulanze e mezzi di soccorso fermi nel traffico: un segnale di pericolo e di totale inefficienza”, ha aggiunto.

“Quando la città non riesce a garantire neppure la normalità quotidiana, la politica ha perso la propria missione. È tempo di restituire ai siracusani una città ordinata, moderna e degna della sua storia”, ha concluso.