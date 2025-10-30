Fiera dei morti e traffico bloccato, Vaccaro (Insieme): “Iniziativa lodevole rovinata da problemi logistici, valutarne lo spostamento dal prossimo anno”

Le immagini delle file di auto incolonnate per ore lungo Corso Umberto stanno facendo il giro dei social siracusani, una situazione inaccettabile ma per la quale, secondo il consigliere Vaccaro, si può trovare rimedio già dal prossimo anno.

“L’iniziativa della Fiera dei Morti, peraltro partecipata da molti espositori e ricca di eventi per grandi e bambini, è sicuramente lodevole e va appoggiata; tuttavia, è innegabile che le attuali condizioni del traffico siracusano non permettono che una fiera di questa portata possa essere ubicata in uno snodo strategico per il traffico cittadino; le conseguenze, infatti, si stanno cominciando a vedere sin dal primo giorno”.

Ad intervenire è il consigliere di Insieme Ciccio Vaccaro, commentando le immagini che da questa mattina vedono ferme e incolonnate centinaia di auto in direzione Ortigia.

“Gli avvisi delle modifiche al traffico affidati alla comunicazione istituzionale e la pur lodevole iniziativa dei bus giornalieri a un euro non hanno impedito che il caos si impadronisse delle strade del centro di Siracusa – prosegue Vaccaro – bloccando per ore le persone in auto, come una sorta di sequestro involontario ma non certo imprevedibile.”

“Si tratta dell’ennesima prova che, nonostante l’indubbio fascino della zona umbertina e del centro storico, forse è il momento di allargare la visione della città e spostare in altre zone più attrezzate anche eventi storici come la Fiera dei Morti – spiega il consigliere di Insieme – magari in aree come il Parco Robinson, ad esempio, cogliendo l’occasione per una manutenzione straordinaria e una conseguente riqualificazione.”

“In questo senso siamo aperti al confronto con l’amministrazione – conclude Vaccaro – per individuare insieme una nuova area che possa permettere la fruizione dell’evento ai cittadini, senza però paralizzare il traffico.”