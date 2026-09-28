Fiera dell’Angelo a Priolo: enogastronomia, artigianato e spettacoli

Attualità · fino al 4 ottobre

Tutto pronto a Priolo per la fiera dell’Angelo: dal 30 settembre al 4 ottobre, in piazza dell’Autonomia Comunale, tra stand enogastronomici, artigianato e hobbistica, aperti ogni giorno dalle 18 alle 24. Domenica 4 ottobre, la fiera sarà aperta dalle 10 alle 24, con animazione per bambini, musica, spettacolo di cabaret con il gruppo “I Respinti”, e il grande show serale “Teenage Dream”, che sta registrando un forte successo in tutta Italia, con date sold‑out in diversi palazzetti e un seguito crescente.

“Ringraziamo tutti coloro che parteciperanno alla Fiera dell’Angelo – dichiarano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Commercio Maria Grazia Pulvirenti – e invitiamo cittadini e visitatori a vivere insieme questi giorni di festa”.

La Fiera dell’Angelo è organizzata dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode, patrono di Priolo Gargallo.