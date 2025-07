Figc, Francesco Sampirisi e Tony Cavallaro confermati collaboratori della Procura Federale per il quadriennio 2025-2028

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficializzato la conferma di Francesco Sampirisi e Tony Cavallaro nel ruolo di collaboratori della Procura Federale per il quadriennio 2025–2028. Si tratta di due figure di alto profilo con una lunga esperienza nel mondo arbitrale e investigativo, da anni al servizio della legalità sportiva.

Francesco Sampirisi, nato e residente ad Avola (SR), è attualmente Ispettore Capo della Polizia Municipale del Comune di Avola. La sua carriera sportiva inizia nel 1980 come arbitro effettivo della sezione AIA di Siracusa, fino ad arrivare alla CAN-D. Successivamente ha ricoperto il ruolo di assistente arbitrale nelle categorie professionistiche della Lega Pro (ex CAN-C) e, tra il 1997 e il 2002, anche nella CAN A e B, con numerose presenze nella massima serie. Terminata l’attività sul campo, ha svolto il ruolo di osservatore arbitrale e di commissario di campo per la FIGC siciliana fino al 2020. Inoltre, tra il 2006 e il 2015, è stato rappresentante federale per i controlli antidoping. Dal 2021 è parte integrante del gruppo di collaboratori della Procura Federale, incarico che ora gli è stato riconfermato per i prossimi quattro anni.





Tony Cavallaro, dal 2012 collaboratore della Procura Federale FIGC, è anch’egli una figura di spicco con un passato da assistente alla Can C. Laureato in giurisprudenza con un master in diritto dello sport, attualmente presta servizio alla Questura di Siracusa. Nella stagione sportiva 2024/2025 è stato particolarmente attivo nell’attività inquirente e nei controlli gara nei campionati di Serie A, B e C. Tra le designazioni più rilevanti, ha operato in occasione di match di cartello come Inter–Napoli e Roma–Genoa, confermando l’alto livello di fiducia riposto nelle sue capacità investigative e istituzionali.