Fijlkam projects kids – Gran premio Giovanissimi: l’Arcobaleno Siracusa protagonista

Grande successo per l’A.S.D. Arcobaleno di Siracusa al “Fijlkam Project Kids – Gran Premio Giovanissimi” di karate, svoltosi domenica 19 aprile al PalaSerranò di Patti. La società siracusana si è presentata alla competizione con 10 giovanissimi atleti, conquistando il podio in entrambe le specialità e confermandosi tra le realtà più promettenti del panorama regionale.

Nel Kata, forme, gli atleti hanno portato a casa un bottino di 3 medaglie d’oro e 3 di bronzo, frutto di prove tecniche di alto livello e grande determinazione.

Nel Kumite, combattimento, sono stati 3 gli ori e 1 il bronzo conquistati, mostrando carattere e preparazione tattica in ogni incontro.

Nel dettaglio i risultati:

Kata:

– Ancona Roberta U10 cinture bianche: Oro

– Bondì Aurora U12 blu-marrone: Oro

– Colaianni Nicholas U12 gialle-verdi: Oro

– Puleo Salvatore U8 tutti i gradi: Bronzo

– Barone Miriam U10 arancio-verde: Bronzo

– D’Arrigo Gabriele U12 blu-marrone: Bronzo

Kumite:

– Nitto Daniel U8 bianca-gialla: Oro

– Giarrizzo Leonardo U10 arancio-verdi: Oro

– Lavenia Ginevra U12 blu-marrone: Oro

– Nahal Karime U12 bianca-gialla: Bronzo

“Dieci atleti, dieci medaglie, dieci cuori che hanno dato tutto sul tatami. Questi risultati premiano il lavoro quotidiano in palestra, meglio di così non potevamo chiedere – commenta il Direttore Tecnico Giuseppe Salerno – “I ragazzi del Kata hanno mostrato precisione e carattere, quelli del Kumite grinta e lucidità. Il Project Kids Fijlkam è la base per costruire il futuro del karate e oggi i nostri giovanissimi hanno dimostrato che siamo sulla strada giusta. Un grazie alle famiglie e allo staff tecnico che ogni giorno lavora per questi risultati”.

L’evento, inserito nel circuito federale Fijlkam dedicato alla promozione del karate giovanile, ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la Sicilia, confermando Patti come centro nevralgico per le arti marziali regionali.