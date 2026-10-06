Filcams Cgil Siracusa a largo XXV Luglio per i lavoratori del turismo il 7 ottobre

Attualità · TURISMO SIRACUSA

Si svolgerà mercoledì 7 ottobre 2026 dalle ore 9.00, in largo XXV Luglio, l’iniziativa della FILCAMS CGIL SIRACUSA dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici del turismo, una categoria che soffre la stagionalità tipica del settore e dove ancora si annida precariato e lavoro grigio.

La Filcams CGIL di Siracusa conferma la vicinanza e il sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici del settore, con la presenza continua negli appalti più complicati, come ad esempio quelli che ruotano intorno al Parco Archeologico, alcuni ancora in attesa di definitiva soluzione e nei comparti del turismo dove si assiste al degradante fenomeno del lavoro grigio, assunzione part- time a fronte di orari ben oltre il full time.

“Il nostro obiettivo è quello di aiutare questa fascia di lavoratori affinché possano conquistare una continuità lavorativa e uscire dal mondo del precariato, oltre che rivendicare la corretta applicazione dei contratti nazionali di Lavoro confederali, mettendo in campo azioni di contrasto ai contratti pirata e alle politiche economiche di ribasso che portano a una mancata crescita in termini economici di tutto il tessuto sociale.”

Queste le affermazioni di Francesca Tamburella e Leandro Quattrone rispettivamente segretaria FILCAMS CGIL SIRACUSA, la prima e componente di struttura il secondo.

All’iniziativa saranno distribuiti materiale informativo e gadget direttamente ai lavoratori del comparto.