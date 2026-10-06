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Filcams Cgil Siracusa a largo XXV Luglio per i lavoratori del turismo il 7 ottobre

di Oriana Gionfriddo ·
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siracusa dall alto
Siracusa, Ortigia Island from the air, Sicily, Italy. Isola di Ortigia, coast of Ortigia island at city of Syracuse, Sicily, Italy. Coastline town Syracuse, Sicily and old Ortigia island. Aerial view.

Si svolgerà mercoledì 7 ottobre 2026 dalle ore 9.00, in largo XXV Luglio, l’iniziativa della FILCAMS CGIL SIRACUSA dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici del turismo, una categoria che soffre la stagionalità tipica del settore e dove ancora si annida precariato e lavoro grigio.

La Filcams CGIL di Siracusa conferma la vicinanza e il sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici del settore, con la presenza continua negli appalti più complicati, come ad esempio quelli che ruotano intorno al Parco Archeologico, alcuni ancora in attesa di definitiva soluzione e nei comparti del turismo dove si assiste al degradante fenomeno del lavoro grigio, assunzione part- time a fronte di orari ben oltre il full time.
“Il nostro obiettivo è quello di aiutare questa fascia di lavoratori affinché possano conquistare una continuità lavorativa e uscire dal mondo del precariato, oltre che rivendicare la corretta applicazione dei contratti nazionali di Lavoro confederali, mettendo in campo azioni di contrasto ai contratti pirata e alle politiche economiche di ribasso che portano a una mancata crescita in termini economici di tutto il tessuto sociale.”
Queste le affermazioni di Francesca Tamburella e Leandro Quattrone rispettivamente segretaria FILCAMS CGIL SIRACUSA, la prima e componente di struttura il secondo.
All’iniziativa saranno distribuiti materiale informativo e gadget direttamente ai lavoratori del comparto.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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