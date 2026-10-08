Filctem, Femca e Uiltec chiedono un incontro ai nuovi vertici Isab di Priolo

Attualità · Zona industriale

Le organizzazioni sindacali Filctem, Femca e Uiltec sollecitano l’apertura di un confronto con i nuovi vertici della raffineria ISAB di Priolo. I segretari generali territoriali di Filctem Cgil, Fiorenzo Amato, Femca Cisl, Alessandro Tripoli, e Uiltec Uil, Giuseppe Di Natale, esprimono perplessità per il mancato avvio di un’interlocuzione con la nuova proprietà che, nonostante le diverse visite dei vertici aziendali nel territorio siracusano, non ha ancora previsto un incontro con i rappresentanti dei lavoratori.

Una situazione che le organizzazioni sindacali ritengono opportuno superare, soprattutto in una fase particolarmente delicata e significativa come quella dell’attuale transizione proprietaria.

“Riteniamo necessario programmare in tempi brevi un incontro con la nuova proprietà – dichiarano Amato, Tripoli e Di Natale -. Il confronto con le organizzazioni sindacali rappresenta un elemento fondamentale per accompagnare questa fase di cambiamento e affrontare con responsabilità le questioni che riguardano le migliaia di lavoratori diretti e dell’indotto di uno dei siti energetici più strategici del Paese. È importante avviare un dialogo concreto sulla gestione degli appalti, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e, soprattutto, sulle prospettive industriali e sugli investimenti futuri”.

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Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil auspicano che la nuova proprietà voglia cogliere questa richiesta come un’opportunità per avviare un percorso di relazioni industriali improntato al dialogo, alla trasparenza e alla responsabilità reciproca.

Le organizzazioni sindacali confermano la propria disponibilità a un confronto costruttivo, nella convinzione che il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori costituisca un passaggio essenziale per affrontare le sfide industriali e occupazionali che attendono ISAB e l’intero territorio.