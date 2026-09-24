Filctem-Femca-Uiltec: “esclusi dalla cabina di regia, sul futuro di IAS serve trasparenza”

Attualità · Zona industriale

Il futuro di IAS e il coinvolgimento dei lavoratori nel percorso che dovrà accompagnare la società e il depuratore consortile nella prossima fase. È questo il tema al centro della lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Siciliana e ai deputati regionali eletti nel territorio siracusano dai segretari generali di Filctem, Femca e Uiltec Siracusa, rispettivamente Fiorenzo Amato, Alessandro Tripoli e Giuseppe Di Natale.

Le organizzazioni sindacali partono dalle notizie relative a un possibile piano di salvataggio di IAS che la Regione starebbe predisponendo. Secondo quanto riportato nella lettera, l’ipotesi sarebbe quella di attendere la conclusione delle vicende giudiziarie e l’adempimento delle prescrizioni ambientali per procedere successivamente a un intervento di carattere societario, considerando l’attuale composizione della società, partecipata per il 65% dalla Regione e per la restante parte da privati e dai Comuni di Melilli e Priolo.

Sempre secondo quanto riferito dai sindacati, sarebbe inoltre previsto un intervento di revisione dell’assetto societario, con tempi collegati alla conclusione delle diverse fasi cautelari in corso.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

È però soprattutto sulla cabina di regia che si concentrano le domande di Filctem, Femca e Uiltec. Nella lettera i sindacati fanno riferimento a una struttura istituita dal presidente della Regione con il coinvolgimento degli stakeholder, chiamata a seguire le diverse fasi del percorso e a consentire a IAS di tornare a svolgere anche una funzione ambientale.

“Chiediamo a Lei di quale cabina di regia si parli e come mai tra gli stakeholders sia stato escluso il sindacato, e quindi i lavoratori che esso rappresenta“, scrivono i tre segretari.

Per le organizzazioni sindacali, una questione che riguarda il futuro di un’infrastruttura considerata strategica per il polo industriale siracusano non dovrebbe essere affrontata attraverso confronti ristretti. Da qui la richiesta al presidente della Regione di chiarire quale sia il percorso in corso e ai deputati regionali del territorio di spiegare se siano a conoscenza dell’impostazione prospettata e se la condividano.

La posizione delle tre federazioni è netta sul coinvolgimento del personale. “Nessuna discussione sul futuro di IAS può essere affrontata senza il coinvolgimento dei protagonisti principali“, scrivono, indicando nei lavoratori coloro che negli ultimi anni hanno vissuto direttamente le difficoltà legate alle vicende della società e alla tenuta occupazionale del polo industriale.

Per Filctem, Femca e Uiltec non è sufficiente prospettare ai dipendenti un futuro rassicurante se non esiste ancora, a loro giudizio, un fondamento solido sul quale costruire tale prospettiva. Da qui le preoccupazioni espresse per il futuro occupazionale ed economico dei lavoratori.

Il tema si inserisce nel più ampio percorso che riguarda il depuratore consortile IAS, chiamato a confrontarsi con una fase di trasformazione e con la necessità di definire quale sarà la sua funzione futura. Ed è proprio su questo passaggio che il sindacato chiede di essere coinvolto, sia per gli aspetti industriali sia per quelli ambientali e occupazionali.

“Non si può decidere il destino di un’infrastruttura strategica e dei suoi dipendenti a porte chiuse“, ribadiscono i tre segretari generali.

La richiesta conclusiva è quindi quella di un riscontro celere e trasparente da parte della Regione e dei rappresentanti politici del territorio, affinché le parti sociali siano coinvolte in qualsiasi tavolo decisionale o cabina di regia chiamata ad affrontare il futuro di IAS.

“Pretendiamo che le parti sociali vengano coinvolte in qualsiasi tavolo decisionale o cabina di regia che riguardi il futuro industriale, ambientale e occupazionale di IAS“, concludono Amato, Tripoli e Di Natale.