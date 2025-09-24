Fillea Cgil Sicilia denuncia inadempienze su appalti Anas: problematiche anche a Siracusa

La Fillea Cgil Sicilia ha sollevato una grave questione riguardante i lavori appaltati da Anas a società esecutrici impegnate in infrastrutture stradali. Il sindacato denuncia il fatto che le ditte non rispettano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), applicando condizioni peggiorative e derogative rispetto alle disposizioni contrattuali.

Secondo quanto riportato da Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, l’accordo aziendale in vigore per le ditte coinvolte prevede, tra le altre cose, un orario settimanale di lavoro con un massimo di 5 ore aggiuntive non riconosciute come straordinari, ma pagate attraverso una forfettaria “indennità di misura fissa”, che esclude la corresponsione di altri diritti retributivi.

Il sindacato ha inviato, lo scorso 7 agosto, un atto di significazione con invito a provvedere a Anas, alla Capitaneria di Porto e al Presidente della Regione Sicilia, sollecitando un intervento sul rispetto del CCNL e delle normative sui diritti dei lavoratori. Tuttavia, Anas non ha risposto alle sollecitazioni, inviando solo il 16 settembre una comunicazione al Presidente della Regione e alla società esecutrice, rassicurando che non si sarebbero verificati atti di discriminazione o disparità di trattamento.

La Fillea Cgil Sicilia ha criticato duramente questa risposta, sottolineando che Anas non ha affrontato nel merito le questioni sollevate dal sindacato e che le comunicazioni successive sono state inviate senza mettere Fillea Cgil in copia, come atto di trasparenza.

Il 16 settembre, in un tempismo che i sindacati hanno definito sospetto, le ditte esecutrici hanno integrato la nota di Anas nelle loro risposte al Giudice del Lavoro di Catania, dove è stata fissata una scadenza per il deposito degli atti relativi a una denuncia per comportamento antisindacale.

La denuncia è stata firmata dalle sigle Fillea Cgil di Enna, Catania e Siracusa, e si riferisce ai comportamenti riscontrati nelle operazioni di appalto e alle condizioni di lavoro per i dipendenti delle società incaricate da Anas.

Pistorio ha concluso con una dura critica: “In Italia diciamo di essere tutti sportivi, ma in fondo non tutti lo siamo. Noi non saremo spettatori passivi se chi ha il ruolo di vigilare sulla gara entra in campo e cerca di fare gol”.

Con questa dichiarazione, Fillea Cgil Sicilia non solo denuncia le condizioni di lavoro per i dipendenti delle ditte appaltatrici di Anas, ma ribadisce anche la sua intenzione di non restare passiva di fronte a quelle che considera violazioni dei diritti dei lavoratori e inadempienze da parte delle istituzioni competenti.