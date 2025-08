Fillea Cgil Siracusa: solidarietà per la Palestina con una donazione di 4.400 euro

La Fillea Cgil di Siracusa continua con la propria azione di solidarietà verso persone in particolari situazioni di difficoltà, con azioni concrete. “È un’attività che abbiamo intrapreso da tempo e che di certo non intendiamo abbandonare – spiega Eleonora Barbagallo, segretario provinciale della Fillea – e di cui diamo notizia con un unico obiettivo, quello di poter essere da stimolo per altri affinché la rete della solidarietà possa essere sempre più forte e sempre più estesa”.

La Fillea – che ha particolarmente a cuore la condizione del popolo palestinese e che è in prima linea nella diffusione della cultura contro ogni forma di genocidio – ha così appena donato 4.400 euro in gift elettroniche che erano state destinate ai consiglieri della Fillea Siracusa da parte del Formedil Siracusa (l’ente di formazione della Cassa Edile).





“Non appena saputo dei buoni – prosegue la Barbagallo -, abbiamo deciso subito di girarli in beneficenza e tra le varie organizzazioni del settore abbiamo scelto la Ciss (Cooperazione Internazionale Sud-Sud Onlus), che in questo momento sta operando a sostegno della popolazione palestinese. La Ciss è una organizzazione non governativa (Ong) attiva dal 1985 nei diversi “sud” del mondo, tra i paesi condannati a essere solo fonte di materie prime e di braccia a poco prezzo, sedi di conflitti dettati dalla caccia alle risorse, ma anche periferie del mondo ricco dove relegare gli esclusi dal lavoro, coloro che sono resi deboli dalla mancanza di servizi sociali, gli inabili, gli stranieri. In questo caso specifico, la destinazione è la Palestina”.

La Ciss lavora con comunità di base, movimenti, associazioni, Ong, enti locali attraverso attività di cooperazione internazionale, iniziative di sviluppo locali, a favore di settori emarginati della popolazione, degli immigrati e dei rifugiati.