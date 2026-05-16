“Filosofia per vivere”, incontro culturale di Nuova Acropoli Siracusa

Questa sera, sabato 16 maggio alle 19, nella sede di Nuova Acropoli Siracusa in Viale Zecchino 72, si terrà l’incontro culturale dal titolo “Filosofia per vivere”.

Un appuntamento dedicato alla scoperta dell’utilità pratica della filosofia, vista non come una disciplina astratta, ma come uno strumento concreto per affrontare le domande che l’uomo si pone da sempre e comprendere meglio sé stesso e il mondo che lo circonda.

Nel corso della serata verranno approfondite le qualità che è possibile sviluppare grazie alla conoscenza di sé, condividendo massime e insegnamenti tratti dalla filosofia antica e contemporanea. Ingresso libero.