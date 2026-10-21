FIM Cisl Ragusa Siracusa conquista due seggi su tre alle Rsu di Enfinitec

Attualità · ELEZIONI RSU

La FIM Cisl Ragusa Siracusa ottiene la maggioranza dei seggi al termine delle elezioni per il rinnovo delle Rsu all’interno della Enfinitec, una delle aziende più grandi nel panorama dei contact center e hub di assistenza. Al termine dello scrutinio i voti hanno assegnato due dei tre seggi ai candidati della FIM territoriale. A rappresentare i colleghi all’interno dell’azienda saranno Riccardo Raviotta e Virginia Agricola.

“Il primo sentimento è una profonda gratitudine verso i colleghi e le colleghe che sono andati a votare. – commentano Raviotta e Agricola – Una percentuale di consenso così alta non è scontata, e conferma che in questi anni abbiamo lavorato nella giusta direzione. Per me si tratta del terzo mandato, per la mia collega del secondo: questa continuità dimostra che i lavoratori vedono in noi un punto di riferimento solido, coerente e affidabile. Non è solo una vittoria della FIM Cisl, ma è la vittoria di un modello di sindacato che ascolta e fa i fatti, come l’introduzione e il consolidamento del telelavoro a rotazione, passaggio che l’azienda ha recepito. È stata una nostra grande battaglia contrattuale e culturale all’interno dell’azienda. Siamo riusciti a dimostrare che flessibilità e produttività possono camminare di pari passo. Questo accordo ha migliorato concretamente la qualità della vita di tutti i dipendenti, permettendo un bilanciamento tra vita privata e lavorativa e il voto di oggi è anche la dimostrazione che quando il sindacato porta a casa risultati concreti, le persone lo riconoscono.”

Per i due esponenti sindacali l’ampia maggioranza ottenuta sarà ricambiata con “responsabilità enorme che onoreremo con il massimo impegno. Il voto ci consegna un mandato chiaro: non dobbiamo fermarci. Ora che il telelavoro a rotazione è una realtà consolidata, vogliamo guardare avanti. Lavoreremo per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza, la formazione continua e il benessere aziendale. Inoltre, utilizzeremo questa forte legittimazione da parte dei lavoratori per aprire tavoli di confronto ancora più incisivi con l’azienda su contrattazione di secondo livello, premi di risultato e tutele, pronti a rispondere alle sfide future che attendono il nostro settore. Il messaggio è semplice: – concludono Riccardo Raviotta e Virginia Agricola – la RSU è l’organo di tutti i lavoratori, nessuno escluso. Da domani saremo, come sempre, come sempre in prima linea per difendere i diritti di ogni singolo collega in azienda. Le porte della FIM Cisl e delle nostre, sono aperte al dialogo, ai suggerimenti e alle critiche costruttive. Grazie ancora per la fiducia: continueremo a meritarla con il lavoro quotidiano, l’onestà e la determinazione di sempre”.