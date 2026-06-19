Finanziamento della Riserva Ciane-Saline. Lipu, Comitato parchi e Italia Nostra: “ennesimo spreco di denaro pubblico a fronte della sordità istituzionale”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Giuseppe Ansaldi e Corrado Giuliano del Comitato Parchi, Carmelo Iapichino della Lipu e Liliana Gissara di Italia Nostra in merito all’approvazione dal dipartimento regionale dell’Ambiente la graduatoria provvisoria dell’avviso del programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027 dedicato agli interventi per la tutela della biodiversità e il recupero ambientale delle aree di pregio naturalistico ricadenti nel demanio marittimo regionale.

“Il recente comunicato dal tono trionfalistico del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che celebra l’ammissione a finanziamento di un progetto da oltre 5,5 milioni di euro (fondi FESR) per la Riserva del Ciane e delle Saline, si presenta – a una lettura attenta e aderente alla realtà dei fatti – come un’inaccettabile sequela di falsità. Più che la narrazione di una “straordinaria opportunità per il nostro territorio”, ci troviamo di fronte a un’operazione di mera autocelebrazione per interventi che poco o nulla hanno a che vedere con le reali emergenze ecologiche e gestionali dell’area. In un ecosistema così delicato, non possiamo in alcun modo accettare la logica cinica del “tutto va bene purché ci siano soldi da spendere”. Di seguito, le reali criticità che il trionfalismo di facciata tenta maldestramente di nascondere:

Il comunicato vanta i presunti risultati di una “campagna di ascolto e confronto” promossa attraverso un fantomatico “Comitato Tecnico Scientifico”. Questa è una mistificazione istituzionale bella e buona: nessun vero Comitato Tecnico Scientifico è stato mai istituito o riunito dall’ente gestore. Quello che viene spacciato per tale è stato, nei fatti, un mero sedicente tavolo tecnico, utilizzato in modo del tutto strumentale per coprire decisioni evidentemente già prese dall’Amministrazione. In tali sedi, chi ha cercato di esprimere opinioni fermamente critiche o indicazioni precise (prime fra tutte quelle delle associazioni che chiedevano la cancellazione di opere inutili) è stato puntualmente ignorato e liquidato. Questo smentisce categoricamente l’affermazione secondo cui le migliori risposte nascano dalla “condivisione”. Non c’è stato alcun percorso condiviso, bensì una totale sordità istituzionale, figlia di una cultura politica cinica e parolaia.

Il testo del Libero Consorzio rivolge ringraziamenti al Vicesindaco di Siracusa per il contributo offerto al progetto. Risulta tuttavia del tutto incomprensibile e irrituale il ruolo di questa figura, la quale è intervenuta senza alcun titolo specifico in materia per prodursi in una virulenta difesa del progetto di un’avannotteria (incubatoio ittico) da realizzarsi nella ex centrale di Mezzabotte. Si omette deliberatamente di dire ai cittadini che questa singola struttura rappresenta la voce economicamente più rilevante dell’intero finanziamento, pur trattandosi di un intervento privo di qualsiasi motivazione scientifica e del tutto ingiustificato rispetto ai reali bisogni della riserva. Un’amministrazione comunale seria avrebbe dovuto invece provvedere da tempo all’elaborazione di un rigoroso e indispensabile piano di gestione della preriserva, non difendere a spada tratta un progetto fallimentare.

Mentre si concentrano milioni su progetti inutili, si voltano le spalle alle priorità vitali per la sopravvivenza dell’ecosistema. Il ripristino dell’argine tra le saline e il mare è un punto totalmente ignorato dal progetto, mentre la ripresa della manutenzione della vegetazione a papiro è lasciata nel vago e nell’indeterminato. Al contrario, si prevede l’ennesimo intervento sulle infrastrutture preesistenti, tra cui la ristrutturazione della “Casa della Salina” per destinarla a Museo del Sale. Parliamo di una struttura già ricostruita nel 2009 e crollata sotto i marosi a seguito di marchiani errori progettuali, per di più ubicata nel cuore dell’area di sosta dell’avifauna migratoria, la zona in assoluto più critica.

L’obiettivo dichiarato di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale è, nei fatti, clamorosamente smentito dalle azioni. L’unico risultato concreto ottenuto è l’intercettazione di fondi per realizzare interventi costosissimi che arricchiscono i capitoli di spesa, ma che non affrontano in alcun modo le vere, profonde e urgenti criticità ecosistemiche della riserva, già peraltro riconosciute in una precedente richiesta di finanziamento del Libero Consorzio di circa cinque anni attraverso i fondi FESR.

Ricordiamo, infine, che l’ammissione a finanziamento non esaurisce affatto l’iter approvativo di un progetto che incide pesantemente sulla “Zona A” della riserva: ci saranno le sedi e le azioni opportune per far valere il rigoroso rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi gestionali, opponendosi a ipotesi progettuali che si muovono in direzioni contrarie alla tutela dell’ambiente”.