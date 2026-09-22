Finanziaria, mobilitazione Ugl Siracusa: volantinaggi all’Umberto I e in zona industriale

Attualità · Sindacato

L’UGL Siracusa si mobilita in vista della finanziaria 2027, aderendo alla campagna nazionale del sindacato “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo”. L’iniziativa punta a portare tra lavoratori e cittadini le proposte dell’organizzazione sindacale in vista della definizione della prossima legge di bilancio.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 7, all’ingresso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove saranno organizzati volantinaggi e momenti informativi.

La mobilitazione proseguirà sabato 26 settembre, dalle ore 6, con una serie di presidi nell’area industriale e portuale. Le iniziative interesseranno il porto di Augusta, l’area portuale di Targia e diversi cantieri e aziende del territorio, tra cui Risam, Igm, Megara Ambiente e Progitec, oltre ai cantieri forestali della zona montana.

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L’obiettivo dell’UGL è illustrare le priorità che la confederazione intende sottoporre al Governo per la prossima manovra, sintetizzate nello slogan “Una finanziaria si può”.

Tra le richieste del sindacato figura innanzitutto il sostegno a lavoratori e imprese, attraverso una riduzione della pressione fiscale sui dipendenti, la detassazione della tredicesima, incentivi per le assunzioni stabili di giovani e donne, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alle aree in difficoltà. L’UGL chiede inoltre la proroga degli incentivi per i rinnovi dei contratti collettivi, per i contratti di produttività e per il welfare aziendale, oltre al rifinanziamento del fondo per la partecipazione dei lavoratori e alla riduzione dei costi legati a energia, materie prime e burocrazia.

Un secondo capitolo riguarda il sostegno alle famiglie. Tra le proposte vengono indicate regole condivise per l’accesso alla pensione, la piena rivalutazione degli assegni pensionistici, il potenziamento del sostegno al reddito per le famiglie più disagiate, il rafforzamento dei congedi parentali e degli asili nido. Il sindacato chiede inoltre lo sblocco delle risorse del Piano Casa Italia e investimenti in scuola, sanità e politiche sociali, con l’obiettivo di dare continuità agli interventi del PNRR.

Al centro della mobilitazione anche il tema della sicurezza sul lavoro. L’UGL propone un rafforzamento dei controlli ispettivi attraverso maggiori investimenti nel personale, nella digitalizzazione e nell’intelligenza artificiale, oltre a un piano nazionale per la formazione e l’addestramento dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Tra le altre richieste indicate figurano il raddoppio delle risorse per gli investimenti sui dispositivi di protezione individuale e per i controlli nei luoghi di lavoro e una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie professionali.

Le due giornate siracusane si inseriscono quindi nella mobilitazione nazionale dell’UGL, con l’obiettivo di portare le proposte del sindacato direttamente nei luoghi di lavoro e tra i cittadini, aprendo il confronto sui contenuti della prossima legge di bilancio.