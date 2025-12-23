Finanziaria regionale 2025. Auteri: “Siracusa protagonista, risposte concrete ai territori e alle persone”

Una manovra che tiene, una maggioranza compatta e una serie di interventi che toccano ambiti strategici come sanità, Comuni, industria, ambiente, inclusione sociale e sviluppo turistico. Così Carlo Auteri, deputato regionale, commenta la Finanziaria 2025 approvata all’Assemblea Regionale Siciliana, rivendicando con forza il ruolo centrale della provincia di Siracusa all’interno della manovra.

Auteri si dice soddisfatto soprattutto per i risultati ottenuti sul territorio siracusano, a partire dal Progetto Salute, che coinvolge Priolo, Augusta e Melilli. Un intervento mirato al potenziamento degli screening oncologici nelle aree a forte presenza industriale. “È un atto di sensibilità verso comunità che vivono condizioni particolari a causa dell’impatto dell’industria – spiega – e che meritano attenzione concreta sul piano della prevenzione e della tutela della salute”.

Ampio spazio anche alla valorizzazione dei territori a vocazione culturale e turistica. La Finanziaria prevede risorse dedicate alle città patrimonio Unesco come Noto, Palazzolo, Sortino e Siracusa, con un’attenzione particolare a Ortigia, per la quale è stato assegnato un milione di euro destinato al rilancio e alla tutela del centro storico. “Sono misure che guardano alla qualità delle città e alla loro capacità di attrarre e accogliere”, sottolinea Auteri.

Sul fronte turistico, fondi aggiuntivi sono stati destinati ai Comuni che registrano un incremento demografico legato ai flussi turistici, come Noto e Augusta, per rafforzare i servizi e migliorare l’accoglienza. Non manca l’attenzione all’accessibilità: stanziate risorse specifiche per garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità, in particolare nelle aree balneari della zona sud della provincia. “Parliamo di dignità – afferma il deputato – di rendere realmente fruibili spazi e servizi a chi troppo spesso resta escluso”.

Tra gli interventi previsti anche il potenziamento dell’ARPA per rafforzare le attività di controllo ambientale, un tema che Auteri considera centrale in un territorio complesso come quello siracusano.

Un capitolo importante è dedicato al comparto forestale. “Dal mio insediamento nel 2022 – ricorda – ho preso un impegno preciso con i forestali. Nel 2023 sono arrivati i primi interventi, nel 2024 l’aumento delle giornate lavorative, oggi parliamo di 23 giornate in più sia per lo sviluppo rurale che per l’antincendio”. L’obiettivo, ribadisce Auteri, è arrivare nel 2026 a una riforma definitiva che restituisca stabilità e dignità a un settore che per anni ha vissuto nella precarietà.

La manovra interviene anche su PIP ed ex articolisti, con risorse per incrementare le ore di lavoro di chi opera ancora all’interno degli enti pubblici. “È una finanziaria che mette al centro le persone e i territori”, rimarca il deputato.

Lo sguardo è già rivolto al 2026. Una parte consistente della manovra, circa 200 milioni di euro, sarà discussa nei primi mesi del nuovo anno. Tra le priorità annunciate: contrasto all’abbandono dei rifiuti con sistemi di monitoraggio e controllo, rilancio del turismo e dei beni culturali, e soprattutto investimenti sulle infrastrutture, dalle strade agli edifici scolastici.

“Siracusa è protagonista in questa Finanziaria – conclude Auteri – e continuerà ad esserlo anche nella prossima fase. I risultati arrivano quando si lavora con costanza e con una visione chiara dei bisogni reali delle comunità”.