Finanziato il progetto di monitoraggio, conservazione e valorizzazione alla riserva Ciane-Saline di Siracusa

“L’ammissione a finanziamento del progetto per un importo di 5.510.080,00 euro rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio e per uno dei siti naturalistici più importanti del bacino del Mediterraneo“, dichiara il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, commentando il Decreto Regionale che inserisce il progetto tra quelli finanziati nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa si è classificato secondo nella graduatoria regionale, preceduto soltanto dall’Area Marina Protetta Capo Milazzo, ottenendo 111 punti complessivi. Il progetto del Libero Consorzio risulta inoltre quello con il finanziamento più elevato tra tutti gli enti locali ammessi a finanziamento.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Università degli Studi di Catania, nella persona del professor Luigi Alini, e al Comune di Siracusa, nella persona del Vicesindaco Edy Bandiera, per il contributo offerto durante il percorso di approfondimento e condivisione che ha accompagnato la definizione e il perfezionamento della prima proposta progettuale – dice -. Un ringraziamento particolare va inoltre agli Uffici del Libero Consorzio e all’Architetto Giuseppe Di Mauro che ha curato la definizione dell’aggiornamento progettuale ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici a valle di un prezioso percorso di confronto e condivisione con gli stakeholder; nonostante la proposta progettuale presentava già una forte validità sotto il profilo ambientale, naturalistico e strategico, il lavoro di upgrade tecnico-amministrativo ha permesso il superamento di una possibile esclusione ribaltando il risultato con l’altissimo punteggio ottenuto e il posizionamento in graduatoria. Desidero estendere questo ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato e contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Questo è anche frutto di una vera e propria campagna di ascolto e confronto promossa attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, che si è riunito più volte per approfondire gli aspetti ambientali, naturalistici e progettuali connessi alla tutela della Riserva del Ciane e delle Saline in relazione alle spese ammissibili dell’Avviso pubblico. Da questi momenti di confronto sono emersi contributi, osservazioni e proposte che hanno consentito di modificare e consolidare la proposta progettuale migliorando la qualità complessiva. Il risultato ottenuto dimostra che la partecipazione, il dialogo e il confronto tra Istituzioni, Università, Enti Locali, Tecnici, Associazioni e portatori di interesse producono risultati concreti. Le migliori risposte alle sfide del territorio nascono dalla capacità di ascoltare e costruire percorsi condivisi: ancora una volta si conferma che il confronto e la partecipazione sono strumenti molto più efficaci delle contrapposizioni ideologiche quando l’obiettivo comune è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della nostra provincia. Continueremo a lavorare con questo metodo, fondato sulla collaborazione, sulla pluralità delle competenze e sulla condivisione delle scelte, perché la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile richiedono il contributo di tutti. Il finanziamento ottenuto rappresenta oggi un importante punto di partenza per restituire conoscenza e valore, a favore della qualità ambientale e di nuove opportunità di fruizione a un’area di straordinaria rilevanza naturalistica che appartiene all’intera comunità provinciale”.