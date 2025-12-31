Fine 2025 all’insegna della solidarietà: ISAB e TMA portano il Natale nelle parrocchie siracusane

Una fine dell’anno 2025 all’insegna dell’inclusione e dell’essenza di queste festività natalizie, la donazione di ISAB Siracusa alla parrocchia del Pantheon e del Santuario della Madonna delle lacrime a Siracusa, dei panettoni della TMA –terapia multisistemica in acqua/trattamento multisistemico per l’autismo- metodo Caputo-Ippolito.

“La TMA –ha ricordato la referente della cooperativa TMA Siracusa la dottoressa Roberta Spatola-, è una realtà su tutto il territorio nazionale. Il nostro centro di Siracusa è un punto di riferimento per decine di famiglie provenienti da tutta la Sicilia e grazie alla solidarietà tra le famiglie, ogni anno diamo la possibilità, attraverso delle libere donazioni, di poter contribuire alle terapie dei nostri ragazzi. Ringraziamo il dott. Luigi Cappellani la dottoressa Raffaella Garro di ISAB Siracusa e siamo veramente felici di portare un “dolce sorriso” a chi affronta le difficoltà dell’indigenza, attraverso l’infaticabile aiuto di padre Massimo Di Natale e Don Aurelio Russo”.