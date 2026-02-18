Finti appartenenti alle Forze dell’Ordine chiedono denaro e gioielli: allarme truffa agli anziani

L’Amministrazione comunale di Carlentini mette in guardia i cittadini dopo le segnalazioni arrivate nelle ultime ore su nuovi tentativi di truffa, con particolare riferimento ai raggiri ai danni delle persone anziane.

Secondo quanto comunicato dal Comune, i malintenzionati agirebbero soprattutto tramite telefonate o presentandosi direttamente a casa delle vittime, spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’Ordine. Il copione è quello ormai noto: si parla di un figlio o di un familiare coinvolto in presunti incidenti, problemi giudiziari o “emergenze” improvvise e, con la scusa di risolvere la situazione, viene richiesta la consegna immediata di denaro o gioielli.

Un meccanismo che punta a generare panico e senso di urgenza, spingendo le persone a decidere in fretta senza verificare. Il Comune invita quindi a mantenere la calma e a non consegnare mai soldi o oggetti di valore, ricordando che le Forze dell’Ordine non chiedono pagamenti né ritirano denaro a domicilio.

In caso di telefonate sospette o visite non attese, l’indicazione è di interrompere subito il contatto e avvisare immediatamente le autorità competenti: Polizia Municipale, Carabinieri o Polizia di Stato. L’appello è infine rivolto anche a familiari e vicinato: parlarne con anziani e persone sole, condividere l’allerta e fare rete può aiutare a prevenire altri episodi e a proteggere le fasce più vulnerabili della comunità.