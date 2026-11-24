Cronaca · Carabinieri,

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre uomini di 78, 45 e 28 anni, originari del catanese e con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di rapina pluriaggravata e lesioni personali commessi la sera del 19 ottobre 2025 a Portopalo di Capo Passero.

La sera del 19 ottobre 2025, alle ore 20.00, i tre uomini, fingendosi turisti, hanno preso appuntamento presso un BeB di Portopalo di Capo Passero e, avuto accesso alla struttura, a volto coperto, dopo avere colpito il titolare con schiaffi e pugni, minacciandolo di morte e immobilizzandolo, si facevano consegnare preziosi in oro per un valore superiore a 70 mila euro e circa 8.000 euro in contanti, per poi fuggire a bordo di un’autovettura a noleggio.

I Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, grazie alla minuziosa analisi delle risultanze di complesse attività tecniche e all’analisi dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’evento e a identificare i responsabili.

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I tre uomini, localizzati e tratti in arresto in Provincia di Catania dai Carabinieri della Compagnia di Noto, coadiuvati nella fase esecutiva dalle Compagnie di Catania Piazza Dante, Fontanarossa e Paternò, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.