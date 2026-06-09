Fiocco rosa a Floridia: il sindaco Carianni annuncia la nascita della piccola Marta Graziella

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha annunciato sui social la nascita della sua primogenita, Marta Graziella, venuta al mondo con un peso di 3 chili e 750 grammi.

Un momento di grande gioia che il primo cittadino ha voluto condividere con i cittadini attraverso un post carico di emozione e gratitudine, dedicato alla compagna Giusy e alla neonata.

“Giusy mi ha fatto il regalo più bello della mia vita: mia figlia Marta, che è appena nata. Alla quale, invece, io ho fatto il regalo più importante che potessi farle: sua madre”, ha scritto Carianni.

Parole piene d’amore per la compagna, descritta come “una donna straordinaria, piena di forza, di vita e di amore. Una garanzia di onestà, di rispetto e di equilibrio. Un patrimonio immenso, da difendere e custodire. Per sempre”.

Il messaggio si conclude con il caloroso benvenuto alla nuova arrivata: “Benvenuta, Marta Graziella. Ti amiamo tanto”.