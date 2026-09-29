Fiom: “Per Eni strategico il petrolchimico di Priolo. Su ISAB serve confronto con Governo”

Attualità · Caro carburanti

Caro carburanti, Eni conferma la centralità del petrolchimico di Priolo e ISAB è una questione strategica nazionale. Lo sostiene Antonio Recano, coordinatore dei petrolchimici della Fiom Sicilia.





“Per anni in Europa sono state chiuse raffinerie ed è stata ridotta la capacità produttiva. Le produzioni tradizionali sono diminuite più rapidamente di quanto siano cresciute nuove produzioni capaci di garantire volumi adeguati, continuità degli approvvigionamenti e autonomia energetica. Oggi emergono con chiarezza le conseguenze di queste scelte.

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A dirlo è stata la stessa Eni che, annunciando il tetto temporaneo ai prezzi di benzina e gasolio, ha collegato l’attuale situazione anche alla contrazione dell’offerta internazionale di prodotti raffinati, alle crisi geopolitiche e alla carenza di capacità di raffinazione europea. Eni ricorda che in Europa sono state chiuse quasi 30 raffinerie negli ultimi quindici anni. Un recente studio TEHA-Eni indica inoltre che dal 2009 l’Europa ha perso il 21% della propria capacità di raffinazione, con una crescente dipendenza dalle importazioni, in particolare per prodotti come diesel e jet fuel. Questi dati impongono una riflessione anche sul futuro di ISAB di Priolo”





“La raffineria siracusana non può essere considerata soltanto un asset finanziario che passa da un azionista all’altro. È una grande infrastruttura industriale inserita in un settore che assume un rilievo diretto per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici del Paese. Se ISAB è strategica per il Paese, il suo futuro deve essere discusso anche con chi dentro quegli impianti lavora ogni giorno e con le organizzazioni che rappresentano quei lavoratori. Biocarburanti, e-fuels, riciclo chimico, idrogeno e nuove tecnologie a basse emissioni sono parte di un cambio di paradigma necessario. Ma la transizione deve tradursi in impianti, investimenti, produzioni e occupazione reale, con dimensioni e tempi capaci di accompagnare la progressiva riduzione delle produzioni tradizionali. Il rischio è creare un vuoto pneumatico dove diminuisce la produzione interna, aumenta la dipendenza dalle importazioni e il Paese si espone alle tensioni dei mercati internazionali e alle oscillazioni dei prezzi. La decarbonizzazione deve procedere insieme alla realizzazione di una nuova capacità produttiva necessaria al Paese”.

“Per questo la questione ISAB assume ancora maggiore rilevanza alla vigilia della grande fermata ISAB prevista per il 2027, che rappresenterà il primo vero banco di prova della nuova fase societaria. Migliaia di lavoratori dell’indotto saranno coinvolti nelle attività di manutenzione e negli appalti. Per la FIOM devono essere garantiti legalità, sicurezza, qualità delle imprese, corretta applicazione dei contratti, qualificazione professionale e piena tutela dell’occupazione. La sicurezza energetica e la sicurezza del lavoro sono due facce della stessa politica industriale. Se l’Europa oggi misura il costo della perdita di capacità produttiva, l’Italia deve evitare di commettere gli stessi errori. Non si può considerare ISAB un’infrastruttura di interesse strategico quando il Governo esercita il Golden Power e poi separare questa strategicità dalle decisioni che riguardano investimenti, produzioni, sostenibilità industriale, appalti e occupazione”.

“La risposta al caro carburanti non può esaurirsi negli interventi temporanei sui prezzi alla pompa, né può essere semplicemente il ritorno a una crescita indiscriminata delle produzioni fossili. Serve una politica industriale ed energetica di sistema capace di tenere insieme sicurezza degli approvvigionamenti, decarbonizzazione, trasformazione degli impianti esistenti, sviluppo di nuove produzioni sostenibili, tutela dell’ambiente e tutela dell’occupazione. Occorre costruire le alternative prima che scompaiano le produzioni che devono sostituire. Priolo può e deve essere parte di questa strategia. Per questo chiediamo un confronto con il Governo e con la nuova proprietà sul futuro di ISAB, sugli investimenti, sulla continuità produttiva e sulle prospettive occupazionali. ISAB non riguarda soltanto Priolo. Riguarda il lavoro, l’ambiente, l’industria e la sicurezza degli approvvigionamenti dell’intero Paese”, conclude Recano.