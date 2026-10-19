Fiorello su Rai 1 accanto agli autotrasportatori siciliani: “Se ne parla troppo poco”

Attualità · Televisione

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Fiorello è pronto a ripartire su Rai 1 ma ieri nella prima puntata dello show domenicale – che fa da apripista al ritorno de La Pennicanza – ha acceso i riflettori su una protesta che rischia di passare in secondo piano: ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà degli autotrasportatori siciliani, mobilitati contro il caro carburanti.

Lo stop dei mezzi pesanti ha segnato un fine settimana difficile per la movimentazione delle merci nell’Isola. Una protesta pacifica, nata per chiedere risposte sui costi del carburante e sulle difficoltà del settore, che rischia di avere ripercussioni anche sulla distribuzione dei prodotti alimentari, in particolare dell’ortofrutta, con le prime segnalazioni di supermercati rimasti senza alcuni rifornimenti.

L’appello dello showman siciliano, che ha evidenziato come “nessuno stia spaccando o rompendo nulla” riporta così al centro una questione che coinvolge gli operatori del trasporto e l’intera filiera economica.

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Per gli autotrasportatori la richiesta è quella di interventi concreti per contenere i costi e garantire la sostenibilità delle attività.

Il richiamo di Fiorello contribuisce a dare visibilità nazionale alle ragioni di una categoria che chiede ascolto e soluzioni.