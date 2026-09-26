Fiorello torna su Rai 1, l’annuncio a sorpresa con la parodia di Brad Pitt

Attualità · spettacolo

Fiorello torna su Rai 1 e, naturalmente, sceglie di annunciarlo a modo suo. Nessuna conferenza stampa e neppure una parola pronunciata dallo showman augustano: basta un video di pochi secondi pubblicato sui social per accendere la curiosità sul suo nuovo progetto televisivo.

Vestito di nero, seduto dietro un tavolo e con un’interpretazione volutamente costruita sul modello di Brad Pitt in pubblicità, Fiorello rimane in silenzio mentre una voce femminile fuori campo dice: “Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione…”. Poi il messaggio: “Prossimamente”, accompagnato dal logo di Rai 1. Sul post una sola parola: “Arieccoci”.

Fiorello trasforma così ancora una volta la comunicazione in spettacolo: prende un linguaggio immediatamente riconoscibile della pubblicità, lo ribalta e lo utilizza per annunciare il ritorno sulla rete ammiraglia.

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I dettagli sul progetto sono ancora pochi. Secondo quanto appreso dall’ANSA, il debutto sarebbe previsto dopo la metà di ottobre e il punto di riferimento dovrebbe essere lo storico quartier generale Rai di via Asiago 10 a Roma, dove sarebbero già in corso i preparativi.

Proprio via Asiago riporta inevitabilmente a “La Pennicanza”, il programma con Fabrizio Biggio che ha accompagnato Fiorello nelle ultime stagioni su Rai Radio2. Già l’11 settembre il direttore di Radio2 Giovanni Alibrandi aveva confermato che con lo showman il dialogo era continuo e che la Rai stava lavorando al suo ritorno, spiegando che restavano da definire alcuni aspetti tecnici legati al coinvolgimento di più direzioni e piattaforme.

Da chiarire, dunque, se si tratterà di un progetto televisivo completamente nuovo oppure di una formula multipiattaforma costruita anche attorno alla nuova stagione de “La Pennicanza”.

Per Fiorello sarebbe comunque un ritorno significativo sulla rete ammiraglia. Per ritrovare un suo grande varietà in prima serata su Rai 1 bisogna risalire al 2011 con “Il più grande spettacolo dopo il weekend”; nel 2019 “Viva RaiPlay!” ebbe invece una prima finestra televisiva su Rai 1 prima di trasferirsi sulla piattaforma digitale.