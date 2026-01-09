Fipsas di Siracusa, si insedia il nuovo direttivo del comitato provinciale

Si è svolta nella giornata di ieri, 8 gennaio 2026, presso la Lega Navale Italiana – Sezione di Siracusa, l’assemblea delle società e dei circoli affiliati al Comitato Provinciale della FIPSAS di Siracusa.

L’incontro ha fatto registrare una ampia e sentita partecipazione, elemento che ha evidenziato la chiara volontà condivisa di avviare un cambiamento profondo e un rinnovamento del sistema federale provinciale, orientato a una nuova fase di crescita, maggiore coinvolgimento e visione strategica per tutto il territorio.

Nel corso dell’assemblea è stato presentato ufficialmente il nuovo Direttivo del Comitato Provinciale, che ha illustrato le linee di indirizzo, le intenzioni e gli obiettivi del nuovo corso. Tra le priorità emerse: l’avvio immediato di tutte le attività federali, il rafforzamento del ruolo delle società affiliate e la costruzione di un percorso di sviluppo strutturato e duraturo capace di valorizzare atleti, dirigenti e realtà sportive locali.

Il Presidente Vincenzo Asta ha espresso profonda gratitudine per la partecipazione all’assemblea, sottolineando come l’incontro si sia svolto in un clima di forte entusiasmo, condivisione e fiducia, segnali concreti di una reale volontà di cambiamento e di crescita collettiva.

Un sentito ringraziamento va al Presidente Sebastiano Floridia, alla Lega Navale Italiana – Sezione di Siracusa e a tutto il Direttivo per la cordiale ospitalità e la piena disponibilità dimostrata. Il Comitato Provinciale desidera inoltre ringraziare tutti i Presidenti delle società affiliate e gli atleti presenti, la cui partecipazione attiva rappresenta un elemento fondamentale per il successo del nuovo percorso intrapreso.

A conclusione della riunione, sempre nella sede della Lega Navale, si è svolto un piccolo rinfresco, gradito da tutti i presenti, che ha favorito ulteriori momenti di confronto e dialogo.

Il Comitato Provinciale FIPSAS di Siracusa guarda ora al futuro con determinazione ed entusiasmo, con l’obiettivo di rafforzare il movimento sportivo federale, promuovere il rinnovamento e sostenere la crescita di tutte le società del territorio.