Floridia, ai domiciliari per spaccio non rispetta le prescrizioni e finisce in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 44enne in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Siracusa che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con il carcere. L’uomo, lo scorso mese, era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Siracusa perché sorpreso, unitamente a un complice, mentre spacciava sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari a Floridia.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno rilevato violazioni delle prescrizioni e accertato che il luogo in cui veniva espiata la custodia cautelare non risultava idoneo e l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.