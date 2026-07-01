Floridia, al via i lavori per la mensa scolastica del plesso Fava

A Floridia sono Iniziati i lavori per la realizzazione di una mensa scolastica nei locali del plesso Giuseppe Fava, inserita all’interno del 1° istituto comprensivo “E. De Amicis”. Il cantiere sarà attivo nel periodo estivo, con la conclusione fissata per il mese di agosto, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico dei bambini che beneficeranno del servizio.

L’iniziativa, già annunciata dal sindaco Marco Carianni nei mesi scorsi in campagna elettorale, trova adesso la sua attuazione dopo la delibera della Giunta Municipale.

La realizzazione della mensa permetterà di aumentare la qualità dei pasti e dei servizi di refezione scolastica per i fruitori, e costerà 330.000 euro. Soddisfatto il primo cittadino: “La fine dei lavori prevista per agosto ci permetterà di garantire i pasti a tutti i bambini che beneficeranno già da settembre. Ringrazio gli uffici e quanti hanno collaborato al raggiungimento di questo importante risultato”.