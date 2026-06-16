Floridia, al via la nuova stagione amministrativa: il 19 giugno la prima seduta del Consiglio comunale

Archiviati i festeggiamenti per l’Ascensione, per Floridia si apre ufficialmente una nuova fase amministrativa.

Venerdì 19 giugno si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio comunale. La seduta, convocata dal presidente uscente Salvatore Pappalardo, seguirà l’iter istituzionale necessario per rendere operativa l’Assemblea.

Il primo passaggio sarà il giuramento del consigliere anziano Francesco Faraci, primo degli eletti con oltre mille preferenze, che presiederà la seduta. A seguire giureranno tutti i consiglieri eletti.

Uno dei momenti più importanti sarà quello delle surroghe dei consiglieri dimissionari. La normativa prevede infatti che un massimo di due consiglieri comunali possano ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di assessore. Per questa ragione Marieve Paparella, Salvatore Pappalardo e Luca Brunetti hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio, mantenendo esclusivamente l’incarico in Giunta.

Al loro posto entreranno in Aula Giorgio Tata, Alessia Bastante (Floridia Futura) e Danny Correnti (Partito Democratico). Per il primo sarà il secondo mandato consecutivo.

Davanti alla nuova Assise presterà giuramento anche il sindaco Marco Carianni. Successivamente si procederà all’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale, due ruoli centrali che, secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere affidati rispettivamente a Gaetano Vassallo (Pd) ed Ettore Sgroi (Progetto Floridia).

Vassallo, al quarto mandato consecutivo, è il veterano del nuovo Consiglio comunale. Nel corso della sua esperienza politica ha ricoperto anche il ruolo di assessore durante l’amministrazione Scalorino. La presidenza dell’Aula rappresenterebbe, un ulteriore tassello di una carriera politica ormai ventennale.

Sgroi, invece, pur essendo al primo mandato da consigliere, è impegnato da anni nella politica locale. Già nel 2020 era candidato al Consiglio comunale, sfiorando l’elezione per pochi voti. È stato assessore nella Giunta Carianni.

Questa la composizione del nuovo Consiglio comunale dopo le surroghe: siederanno in maggioranza Assunta Scorpo, Concetto Mazzarella, Giorgio Tata, Alessia Bastante (Floridia Futura), Francesco Faraci, Salvina Tata, Rosalba Piricò (e non Tony Agnello come erroneamente scritto da noi) (Direzione Floridia), Ettore Sgroi, Serena Spada, Gianluca Faraci (Progetto Floridia), Gaetano Vassallo e Danny Correnti (Partito Democratico). La minoranza, invece, sarà composta da Antonello Sala (candidato sindaco arrivato secondo) Carmelinda Giuliano, Luigi Tarantello (Grande Sicilia) e Vincenzo Di Mauro (Forza Italia).

Confermati in Giunta Marieve Paparella (che dovrebbe essere anche vicesindaco per almeno metà del secondo mandato) con deleghe ai Servizi Sociali, Serena Spada (Turismo, Cultura e Spettacolo), Francesco Faraci (Lavori Pubblici e Urbanistica), Salvo Pappalardo (Bilancio) e Luca Brunetti (Servizi cimiteriali e Ambiente).