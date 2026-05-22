Floridia al voto: continuità amministrativa o cambio di rotta? Le due visioni di Carianni e Sala

A Floridia la sfida elettorale del 24 e 25 maggio mette di fronte due idee molto diverse di città e di amministrazione pubblica. Da una parte il sindaco uscente Marco Carianni, che punta sulla continuità e rivendica il lavoro svolto negli ultimi cinque anni; dall’altra Antonello Sala, candidato del centrodestra che propone una rottura amministrativa fondata su trasparenza, sicurezza e nuova pianificazione urbana.

Una competizione che, al di là delle appartenenze politiche, ruota attorno a temi molto concreti: conti pubblici, urbanistica, decoro, sicurezza, giovani, servizi sociali e sviluppo economico.

Marco Carianni si presenta sostenuto dalle liste Floridia Futura, Progetto Floridia, Direzione Floridia e Partito Democratico. La sua candidatura si fonda soprattutto sulla continuità amministrativa e sulla narrazione del risanamento economico-finanziario del Comune portato avanti negli ultimi anni.

Gli assessori designati sono Marieve Nadia Paparella, Gianfilippo Marino, Mariaserena Spada, Francesco Faraci e Luca Brunetti.

Nel programma di Carianni centrale è il tema della stabilità amministrativa: la coalizione rivendica il percorso di uscita dalla crisi finanziaria del Comune e punta adesso a consolidare i servizi e completare una serie di opere pubbliche già avviate.

Tra i principali punti programmatici: riqualificazione del centro storico; completamento dello stadio comunale e del Parco del Giardinello; potenziamento della videosorveglianza; assunzione di nuovi vigili urbani; digitalizzazione della macchina comunale; investimenti su giovani, coworking e startup; rafforzamento dei servizi scolastici e sociali. Sul piano politico Carianni propone un modello amministrativo pragmatico e operativo, basato sulla continuità gestionale e sulla capacità di governare attraverso esperienza amministrativa e rapporti istituzionali.

Antonello Sala guida invece la coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Grande Sicilia, Spazio Civico e Insieme per Floridia.

La squadra degli assessori designati comprende Lucia Borderi, Maria Jlenia Giuliano, Fabiano Rametta, Santi Spada e Salvatore Spadafora.

La proposta politica di Sala si concentra soprattutto sul tema della trasparenza amministrativa e sulla necessità di cambiare metodo nella gestione della città.

Tra i temi principali del programma: revisione della gestione urbanistica; nuovo Piano Urbanistico Generale; consumo di suolo zero; maggiore trasparenza negli appalti; sicurezza urbana strutturata; recupero del centro storico e dei locali sfitti; sostegno al commercio locale; rilancio culturale della città; servizi specifici per famiglie, disabilità e fragilità sociali. Particolare attenzione viene posta anche al decoro urbano e alla pianificazione di lungo periodo, con l’idea di costruire regole urbanistiche più moderne rispetto al passato.

La campagna elettorale di Floridia si gioca quindi su due narrazioni politiche molto diverse.

Carianni punta sull’idea di una città che ha ritrovato stabilità amministrativa e finanziaria e che adesso può completare un percorso già avviato.

Sala invece prova a intercettare una domanda di cambiamento, sostenendo la necessità di un’amministrazione più trasparente, partecipata e orientata a una pianificazione più strutturata.

Due approcci differenti anche sul piano politico: da un lato una coalizione civico-progressista costruita attorno all’esperienza del sindaco uscente; dall’altro un centrodestra compatto che punta sull’alternanza amministrativa e su una maggiore discontinuità rispetto agli ultimi cinque anni.