Floridia, alla Marchesa inclusione, sport e musica aspettando l’Ascensione

Il quartiere Marchesa si veste a festa per il tradizionale appuntamento che anticipa le celebrazioni dell’Ascensione. Venerdì 8 maggio l’evento “Dall’inclusione agli 883 – La festa che unisce!”, promette una giornata all’insegna di solidarietà, sport, musica e cibo.

Le attività prenderanno il via alle 16:30 con i giochi inclusivi, che vedranno la partecipazione degli “Insuperabili” e dell’Associazione “Padre Pio”, sottolineando l’importanza dell’abbattimento delle barriere attraverso il gioco e la condivisione. Inoltre è prevista la partecipazione degli “Angeli in moto”, associazione di volontariatro che si occupa di fornire sostegno alle persone con fragilità. A partire dalle 19, l’energia si sposterà sul palco e tra i tavoli e la serata sarà ufficialmente aperta dalle esibizioni degli allievi della palestra “Olympus”, nel frattempo si potrà gustare la “Pizza no furnu a ligna”, preparata al momento.

Il culmine dei festeggiamenti è previsto per le 22 quando piazza Virgilio ballerà sulle note dei grandi successi di Max Pezzali e degli 883 grazie allo spettacolo della tribute band “Gli Anni”, per un viaggio nei brani che hanno segnato intere generazioni.

A fare da cornice agli spettacoli l’esposizione di moto organizzata dai “Route 115”.