Floridia, ampliato l’orario di apertura dell’asilo nido comunale

L’Amministrazione Comunale di Floridia annuncia l’avvio del progetto di implementazione dell’orario di apertura dell’asilo nido comunale”Madre Teresa di Calcutta”, fino alle 17.30. Si tratta di un intervento volto a rafforzare i servizi educativi per la prima infanzia e offrire un supporto concreto alle famiglie nella conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

L’estensione dell’orario rappresenta una risposta alle esigenze espresse dai genitori e si inserisce nel più ampio programma di potenziamento dei servizi sociali ed educativi promosso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Carianni.

“Investire nei servizi per l’infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità – aggiuge il primo cittadino -. L’ampliamento dell’orario dell’asilo nido è una scelta che mette al centro le famiglie, favorisce la partecipazione al lavoro dei genitori e contribuisce a rendere il nostro Comune sempre più attento ai bisogni reali dei cittadini. Vogliamo costruire una comunità inclusiva, capace di sostenere concretamente chi ogni giorno affronta le sfide della genitorialità”.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Marieve Paparella, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Con questo progetto intendiamo migliorare l’accessibilità e la qualità del servizio, offrendo una maggiore flessibilità organizzativa alle famiglie. L’estensione dell’orario nasce da un percorso di ascolto e di confronto con i genitori, e rappresenta un passo significativo verso un sistema di welfare locale più vicino alle esigenze delle persone. Garantire opportunità educative adeguate fin dai primi anni di vita è una delle nostre priorità”.

Il nuovo assetto organizzativo consentirà di ampliare la fascia oraria di accoglienza e permanenza dei bambini, mantenendo elevati standard educativi e di sicurezza. L’intervento è stato progettato in stretta collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio: l’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare l’andamento del progetto e a promuovere iniziative finalizzate al miglioramento dei servizi rivolti alle famiglie e all’infanzia.