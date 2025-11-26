3° Job Day 2025 - Settore industria

Carabinieri

Floridia, beccato a rubare al supermercato: denunciato 42enne

L'uomo è stato sorpreso con una considerevole quantità di prodotti alimentari nascosti sotto la giacca

I Carabinieri della tenenza di Floridia hanno denunciato un 42enne per tentato furto aggravato.

I militari dell’Arma sono intervenuti tempestivamente in un supermercato di corso Vittorio Emanuele, a seguito di una chiamata al 112, e hanno sorpreso un uomo, di nazionalità romena e residente a Lentini, con una considerevole quantità di prodotti alimentari nascosti sotto la giacca.

La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato.


