Floridia, Carianni ai genitori: “Niente sconti per le multe ai vostri figli”

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Video · L'intervista

Le telefonate, dopo il post pubblicato sui social, si sono fermate. Ma il tema resta aperto. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, torna sulla vicenda delle richieste di “mediazione” ricevute da alcuni genitori dopo i controlli della Polizia municipale nei confronti di giovani sorpresi a circolare senza casco, con il cellulare alla guida, a velocità sostenuta o con mezzi modificati.

Intervistato da SiracusaNews, il primo cittadino spiega che le chiamate erano arrivate soprattutto dopo l’intensificazione dei controlli serali. “Abbiamo modificato i turni della Polizia municipale, – ha detto il primo cittadino – portandoli dalle 18 a mezzanotte, anche a seguito di alcune segnalazioni della Prefettura. Aumentando i controlli sono stati fermati diversi ragazzi, ai quali venivano sequestrati motorini o monopattini. Alcuni genitori hanno pensato di chiamare il sindaco per chiedere una mediazione e scongiurare il sequestro del mezzo“.

Per Carianni, però, un atteggiamento del genere rischia di trasmettere ai più giovani un messaggio sbagliato. “La sanzione non dovrebbe avere soltanto una funzione punitiva, ma educativa – prosegue -. Se noi genitori chiediamo al sindaco di evitare una multa, stiamo insegnando ai nostri figli un modo distorto di stare nella società“.

Il sindaco lega il tema dei controlli anche al percorso di crescita della comunità. “Ogni città cresce se riesce a trasmettere da una generazione all’altra la cultura del rispetto delle regole – ancora Carianni -. I cittadini non devono pensare che tutto si risolva perché hanno un santo in paradiso. Se sbagli hai il dovere di pagarne le conseguenze; se rispetti le regole, io che rappresento lo Stato ho il dovere di farle rispettare anche agli altri”.

Nel corso dell’intervista Carianni richiama anche le difficoltà organizzative della macchina comunale, spiegando come il Corpo di Polizia municipale sia oggi molto ridotto rispetto al passato. “Oggi abbiamo tredici vigili urbani, compresi comandante e ausiliari del traffico. Nel 1994 erano trentadue. È evidente che i servizi che si possono garantire sono diversi“.

Nonostante le proteste, il sindaco assicura che i controlli proseguiranno. “Stiamo vivendo una stagione di cambiamento – ancora -. Nell’immediato qualcuno sarà scontento, ma nel medio e lungo periodo dimostreremo che Floridia può diventare una città dove si vive meglio proprio perché vengono rispettate le regole“.

E ribadisce quale sia, a suo giudizio, il problema più grave. “Mi sento molto più disarmato quando mi chiamano i cittadini infastiditi dalle marmitte rumorose alle due di notte o alle cinque del mattino e non posso garantire un pattugliamento continuo. Per chi invece mi chiede di intervenire su una multa, la risposta l’ho già data ed è molto chiara“.

In chiusura, il sindaco ha esteso il ragionamento anche al funzionamento della pubblica amministrazione, sostenendo che ai diritti debbano sempre corrispondere i doveri e che la qualità dei servizi dipenda anche dalla responsabilità di chi vi lavora.