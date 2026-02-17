Floridia, Carnevale rinviato per il vento: sfilata spostata a domani

A Floridia la sfilata di Carnevale prevista per oggi è stata rinviata a domani a causa delle forti raffiche di vento. La decisione è stata condivisa da tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, alla luce dei rischi legati alle condizioni meteo avverse.

Il vento intenso, infatti, avrebbe potuto compromettere la sicurezza di partecipanti e spettatori, rendendo necessario lo slittamento dell’evento.

Domani andrà dunque in scena il gran finale del Carnevale floridiano 2026, con le sfilate e le esibizioni che si svolgeranno con le stesse modalità e negli stessi orari già previsti per domenica. I gruppi partecipanti saranno valutati dalla giuria tecnica, chiamata a decretare i vincitori dei concorsi.

A chiudere i festeggiamenti saranno Andrea Sampirisi e Lucia De Luca, protagonisti dell’atto conclusivo di una delle manifestazioni più attese dalla comunità.