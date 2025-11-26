Floridia, concluso il progetto “Mai… Di nuovo”: gli studenti del Liceo Da Vinci fanno prevenzione contro la violenza di genere

Consapevolezza e comprensione, empatia e responsabilità. Non solo parole ma strumenti con cui combattere la violenza di genere. Almeno questo è l’obiettivo del progetto “Mai… Di nuovo”, realizzato dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (ULEPE) di Siracusa che oggi ha concluso l’iniziativa cominciata lo scorso anno con gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Floridia. Per loro, oggi, si è svolta l’ultima tappa del ciclo di appuntamenti dedicati alla prevenzione primaria della violenza di genere.

L’incontro ha rappresentato il momento culminante di un percorso iniziato lo scorso anno scolastico, con gli studenti delle seconde classi del liceo (oggi al terzo anno). Circa cento studenti complessivamente, coinvolti in attività guidate dall’équipe multiprofessionale dell’ULEPE — composta da un funzionario di servizio sociale, uno psicologo, un educatore e un poliziotto penitenziario — che hanno favorito la riflessione sugli stereotipi di genere, sul valore dell’ascolto e sui comportamenti di rispetto reciproco.

In un contesto in cui il tema della violenza di genere è sempre più centrale nel dibattito pubblico, il progetto “Mai… Di nuovo” ha voluto fornire agli adolescenti strumenti di consapevolezza e comprensione, promuovendo empatia e responsabilità nelle relazioni. L’iniziativa si è confermata un’importante occasione educativa per sensibilizzare le nuove generazioni e rafforzare la cultura della prevenzione.

Fra i presente i componenti dell’équipe multidisciplinare dell’ULEPE — la dott.ssa Mariarita Motta, l’Assistente Capo Coordinatore Caristia, la dott.ssa Respini e la dott.ssa Martogli — assieme a Nunzio Corsaro, magistrato di sorveglianza; alla Tenente Colonnello dei Carabinieri Sara Pini; alla dott.ssa Vanessa Sulfaro, Commissario Capo della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa; all’ispettore Simone Bufalino della Polizia Postale; al Direttore dell’ULEPE, dott.ssa Gabriella Picco; alla dott.ssa Iodia, delegata della dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, Luisa Giliberto; alla dirigente scolastica, prof.ssa Rita Spada; e alla referente per la Legalità della scuola prof.ssa Marica Cianci.